

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده گرانفروشی برنج خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

تقی حسام افزود: شعبه با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان جهاد کشاورزی استان گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.