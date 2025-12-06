پخش زنده
امروز: -
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با ورود سامانه بارشی از شمالغرب کشور، فعالیت آن در مناطق مختلف استان زنجان موجب بارشهای باران و برف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرتضی قدیمی افزود: امروز شرایط جوی پایدار، آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی با وزش باد ملایم برای نواحی مختلف استان پیش بینی شده است و از فردا یکشنبه موج بارشی به تدریج وارد استان میشود که موجب افزایش ناپایداریها، پوشش ابر و سرعت وزش باد میشود که بر این اساس هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.
وی افزود: این بارشها از روز دوشنبه تقویت شده و با شدت و ضعف تا پایان هفته ادامه خواهند یافت. پیشبینی میشود که به ویژه در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه شاهد بارش باران و در ارتفاعات شاهد بارش برف در اکثر مناطق استان باشیم.
قدیمی ادامه داد:از نظر دمایی، امروز و فردا تغییرات چندانی در الگوی دماها انتظار نمیرود؛ ولی از روز دوشنبه با افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه، شاهد کاهش اختلاف دمای شبانهروزی در اغلب مناطق استان خواهیم بود.
قدیمی تصریح کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۱ درجه سانتیگراد است که این میزان نسبت به مدت مشابه روز گذشته ۳ درجه افزایش نشان می دهد.