مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی گفت:جامعه‌ای پویا و رو به رشد است که به امر تحقیق توجه ویژه‌ای داشته باشد.

متن پیام علی اکبر صمیمی به شرح ذیل است:

بی‌شک توجه به علم و علم‌آموزی همراه با پژوهش و تحقیق، اساس رشد و بالندگی یک جامعه است.

اصولاً جامعه‌ای پویا و رو به رشد است که به امر تحقیق توجه ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند از داده‌های پژوهشی برای پیشرفت‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف جامعه بهره‌مند شده و اهداف آموزش را عینیت بخشد.

در همین راستا ضرورت بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌ها در آموزش و پرورش باید در اولویت فعالیت‌ها و در کلاس‌های درس مورد توجه ویژه قرار گیرد، چرا که یکی از مهمترین رسالت‌های دستگاه تعلیم و تربیت کشور در اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فراهم‌سازی زمینه آشنایی با روش‌های تحقیق و انجام فعالیت‌های پژوهشی برای دانش‌آموزان آینده‌ساز ایران اسلامی است.

اینجانب با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، ضمن سپاس از نگاه ژرف و تلاش‌های اثربخش جامعه‌ی علمی در تحلیل دقیق مسائل و قدردانی از زحمات پژوهشگران فهیم فرهنگی در آموزش و پرورش در تحقق اهداف سازمانی، توفیق روزافزون همه عزیزان در مسیر علمی سرشار از پیشرفت را، از درگاه خداوند منان مسألت می‌نمایم.

علی اکبر صمیمی

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی