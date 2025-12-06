جامعهای پویا و رو به رشد است که به امر تحقیق توجه ویژهای داشته باشد
متن پیام علی اکبر صمیمی به شرح ذیل است:
بیشک توجه به علم و علمآموزی همراه با پژوهش و تحقیق، اساس رشد و بالندگی یک جامعه است.
اصولاً جامعهای پویا و رو به رشد است که به امر تحقیق توجه ویژهای داشته باشد تا بتواند از دادههای پژوهشی برای پیشرفتهای گوناگون در عرصههای مختلف جامعه بهرهمند شده و اهداف آموزش را عینیت بخشد.
در همین راستا ضرورت بهرهمندی از نتایج پژوهشها در آموزش و پرورش باید در اولویت فعالیتها و در کلاسهای درس مورد توجه ویژه قرار گیرد، چرا که یکی از مهمترین رسالتهای دستگاه تعلیم و تربیت کشور در اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فراهمسازی زمینه آشنایی با روشهای تحقیق و انجام فعالیتهای پژوهشی برای دانشآموزان آیندهساز ایران اسلامی است.
اینجانب با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، ضمن سپاس از نگاه ژرف و تلاشهای اثربخش جامعهی علمی در تحلیل دقیق مسائل و قدردانی از زحمات پژوهشگران فهیم فرهنگی در آموزش و پرورش در تحقق اهداف سازمانی، توفیق روزافزون همه عزیزان در مسیر علمی سرشار از پیشرفت را، از درگاه خداوند منان مسألت مینمایم.
علی اکبر صمیمی
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی