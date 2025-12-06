پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بر لزوم توسعه باغات و حفظ پوشش گیاهی برای نجات خاک و آب دراستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: خاک نقش اصلی و اساسی در فرآیند حیات دارد و میتوان گفت سرچشمه حیات است.
وی با اشاره به، وابستگی فرآیند فتوسنتز به چهار عامل آب، خاک، هوا و نور، تصریح کرد: از میان این عوامل، خاک بهعنوان بستر جذب آب و تأمین کننده عناصر غذایی گیاه، جایگاهی بیبدیل دارد. سلامت انسان نیز، هم از نظر جسمی و هم روانی، مستقیماً به سلامت خاک وابسته است.
بهرامی با تأکید بر شعار امسال روز جهانی خاک «خاکهای سالم برای شهرهای سالم»، افزود: برای حفظ خاک، باید پوشش گیاهی دائمی ایجاد کنیم.