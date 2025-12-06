به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های تحول دیجیتال، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی و تقویت مهارت نیروی انسانی در استان آغاز شده که می‌تواند مسیر توسعه ی لرستان را شفاف‌تر کرده و جایگاه کشور را در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار بهبود بخشد.

محمد خاکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین و تحول دیجیتال برای عبور از چالش‌های اقتصادی افزود: از ابتدای سال جاری مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای توانمندسازی فعالان اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های نوین در دستور کار قرار داده‌ایم که بخشی از آن‌ها به اجرا رسیده است.

وی نخستین طرح در حال اجرا را پیشخوان ملی تحول پایش و ارزیابی فضای کسب‌وکار در بستر یک پلتفرم دیجیتال عنوان کرد و ببان کرد: این برنامه با موافقت رئیس جمهور، پیگیری‌های مرکز پژوهش اتاق ایران و همکاری دانشگاه تربیت مدرس به مرحله اجرا رسیده است.





خاکی هدف از این طرح را یکپارچه‌سازی سامانه‌های متعدد فعال در حوزه اقتصاد اعلام کرد وگفت : اجرای این طرح در چارچوب ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بتواند رتبه ایران را در شاخص سهولت تجارت بین ۳۰ تا ۵۰ پله ارتقا دهد.

وی همچنین به راه‌اندازی مرکز ملی توسعه مهارت ایران و افتتاح مرکز توسعه مهارت لرستان اشاره کرد و گفت: این مرکز در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری لرستان، سازمان فنی و حرفه‌ای و اتاق بازرگانی ایجاد می‌شود.

خاکی همچنین به انجام مطالعات تحلیل ساختار اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: این مطالعات می‌تواند مسیر دقیق‌تری برای انتخاب اولویت‌های توسعه و شناسایی حوزه‌های پیشران سرمایه‌گذاری در استان فراهم کند.

وی گفت: پیشنهادهای ارائه‌شده در این گزارش می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده قرار گیرد.