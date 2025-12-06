پخش زنده
کتاب ملاصالح قاری نویسنده آبادانی به چاپ شصت و یکم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کتاب ملا صالح، اثر رضیه غبیشی همزمان با سالروز بازگشت قهرمانانه آزادگان به میهن در نشر شهید کاظمی به چاپ شصت و یکم رسید.
ملا صالح کتابی است که زندگی مجاهد خستگیناپذیر ملاصالح قاری مترجم اسرا در جنگ تحمیلی را روایت میکند. نویسنده در این کتاب روایتی شگفتانگیز و تکاندهنده را از این شخصیت به مخاطب انتقال میدهد.
ملاصالح هم در اسارت ساواک رژیم پهلوی بوده و هم زندانهای استخبارات عراق را تجربه کرده و در این کتاب خاطراتش را از آن روزها بیان کرده است.
ملاصالح طلبه و رزمنده عربزبان آبادانی در پی انجام مأموریتی عجیب درآبهای منطقه خورعبدالله، به دست نیروهای بعثی افتاده و در ماجراهایی استثنایی و شگفت به قلب مرکز استخبارات ارتش عراق در بغداد وارد و مترجم بین استخبارات و اسیران ایرانی میشود و در همین بحبوحه با ۲۳ نفر از نوجوانان اسیر ایرانی با صدام در قصرش دیدار میکند؛ دیداری که صدام قصد سوءاستفاده تبلیغاتی از این اسیران نوجوان را به بهانه آزادی دارد ولی با رهنمودهای ملاصالح قادری و هوشمندی این نوجوانان اسیر، این توطئه نیز نقش بر آب میشود.
حاجیه خانم رضیه غبیشی یکی از زنان رزمنده و نویسنده دوران دفاع مقدس است. او که اهل آبادان بوده، در سالهای جنگ تحمیلی نه تنها در کنار همسرش، شهید منصور عطشانی، به دفاع از میهن پرداخت، بلکه شاهد از دست دادن عزیزترین فرد زندگیاش به دلیل جراحات ناشی از جنگ بود.
۲ کتاب رضیه غبیشی، نویسنده آبادانی، با مضمون روایت زندگی و جهاد ۲ شهید مدافع حرم با عناوین در آغوش نور روایت زندگی شهید جابر ظهیری و در کوچه عشق روایت شهید احمد مکیان است که در نوبت رونمایی قرار دارند.
داستان زندگی او از ازدواج در اوج جوانی تا تحمل بمبارانها و روزهای سخت جنگ، انگیزهای برای نگارش کتابهایی شد که بازتابی از مقاومت، ایثار و فداکاری مردم ایران است.
رضیه غبیشی، با قلمی توانا، قصههایی را روایت کرده که نه فقط از شجاعت زنان و مردان این مرز و بوم سخن میگویند، بلکه روحیه و انگیزه آنها برای جانفشانی در راه میهن را برای نسلهای بعد زنده نگه میدارند.
او با یادآوری آمار جانفشانی بانوان ایرانی در جنگ شش هزار و ۴۲۸ شهید و پنج هزار و ۷۳۵ جانباز از عمق فداکاری زنان این سرزمین سخن میگوید.
وی بیش از ۲۵ کتاب در حوزه دفاع مقدس تالیف کرده است.