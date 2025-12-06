پخش زنده
امروز: -
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت:آذربایجانغربی در شاخصهای قرآن، عترت و نماز روندی رو به رشد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در این گردهمایی که در شهرمقدس قم برگزار شد با تبریک هفته قرآن، عترت و نماز، اظهار داشت: آذربایجانغربی در شاخصهای قرآن، عترت و نماز روندی رو به رشد دارد.
این مقام مسئول گزارشهای رسیده از ارزیابیهای سالانه، پیشرفت قابل توجه استان آذربایجان غربی در شاخصهای تخصصی حوزه قرآن، عترت و نماز را نقطه قوت جدی فعالیتها دانست و گفت: استان آذربایجان غربی در ۵ برنامه محوری این حوزه، رشد جهشی داشته و این نشاندهنده برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و نگاه متعهدانه کارشناسان و مدیران است.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود به روند رو به رشد استان در حوزههای مختلف از جمله فعالیتهای نماز، مسابقات قرآنی، برنامههای تربیتی، دورههای توانمندسازی و تعامل با ادارات شهرستانها اشاره کرد و افزود: همافزایی بینبخشی، ایجاد ساز و کارهای منظم گزارشدهی و توجه به کیفیت اجرا، از مهمترین عواملی است که آذربایجان غربی را به یکی از استانهای فعال در کشور تبدیل کرده است.
وی در پایان تصریح کرد: استان آذربایجانغربی از حیث تعداد دانش آموزان ثبت نامی هیات، رتبه چهارم کشوری را در اختیار دارد.