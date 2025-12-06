به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ به نقل از تارنمای کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در حالی به پایان رسید که آریا یوسفی از فولاد مبارکه سپاهان مقابل الحسین، هوگو گونسالوز از تیم وانسیا مقابل الوصل عبدالکریم از تیم الزورا مقابل گوا، سادیو مانه از تیم النصر مقابل استقلال تاجیکستان و اسماعیل آکیناد از تیم اندیجان مقابل آرقه داغ موفق شدند، گل‌های زیبایی به دروازه حریف وارد کنند و نامزد بهترین گل آسیا شوند.

آریا یوسفی بازیکن جوان ماهشهری، یکی از مورد توجه‌ترین چهره‌های تیم فوتبال سپاهان اصفهان است.