به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مجمع خیران مدرسه ساز خوزستان گفت: در سال گذشته خیران مدرسه ساز در استان برای توسعه فضا‌های آموزشی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک کردند.

زیبا صالح پور با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون خیران مدرسه ساز یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کمک کرده‌اند، ادامه داد: این افزایش ۲۰۰ میلیارد تومانی نشان دهنده حضور اثرگذار خیران و مردم نیکوکار استان در جهت توسعه فضا‌های آموزشی است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با مشارکت خیران مدرسه ساز میزان کمک‌های نیکوکاران استان به ۲ هزار میلیارد تومان برسد.