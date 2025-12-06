پخش زنده
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از وقوع حریق گسترده در نیزارهای اطراف تصفیهخانه یزد و اطفای آن با تلاش نیروهای آتشنشانی خبر داد و اعلام کرد که علت این حادثه هنوز مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، پاکسرشت، گفت: عصر جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ آتشسوزی وسیعی در نیزارهای محدوده تصفیهخانه یزد واقع در بلوار فقیه خراسانی رخ داد. این حادثه در ساعت ۱۷:۱۳ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این آتشسوزی حدود ۶۰۰ مترمربع از نیزارهای اطراف تصفیهخانه طعمه حریق شد. با تلاش تیمهای اعزامی، حریق در ساعت ۱۹:۱۲ به طور کامل اطفا شد.
رییس سازمان آتشنشانی با بیان اینکه علت حادثه همچنان در دست بررسی است، از شهروندان خواست در نقاطی که دارای نیزار یا پوشش گیاهی خشک هستند از روشنکردن آتش خودداری کنند و در صورت استفاده، از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند. وی همچنین نسبت به رهاکردن سیگار یا هرگونه منبع حرارتی در مناطق مستعد آتشسوزی هشدار داد.