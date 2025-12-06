به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: چهار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز نیز در یک منزل مسکونی در روستای ناصرآباد امامزاده جعفر شهرستان گچساران کشف و از چرخه خارج شد.

وی با اشاره به رقم قابل‌توجه کشفیات استان در سال جاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون، تعداد ۱۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان کشف و ضبط شده است.

تابش مقدم

با اشاره به آمار کلی و گسترده‌تر، تصریح کرد: از زمان آغاز طرح جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، شمار دستگاه‌های ضبط‌شده به هزار و ۱۲۵ دستگاه در کهگیلویه و بویراحمد رسیده است که از ۳۱ مکان مختلف به دست آمده‌اند.

این مقام مسئول بر لزوم مشارکت مردمی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از کانون‌های استخراج غیرقانونی، موضوع را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.

تابش مقدم گفت: برای این گزارش‌های موثر، جوایز نقدی قابل‌توجهی از یک تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان، نشان‌دهنده عزم جدی در این زمینه است.