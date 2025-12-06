چهار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز نیز در روستای ناصرآباد شهرستان گچساران کشف و از چرخه خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازهگیری شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: چهار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز نیز در یک منزل مسکونی در روستای ناصرآباد امامزاده جعفر شهرستان گچساران کشف و از چرخه خارج شد. وی با اشاره به رقم قابلتوجه کشفیات استان در سال جاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون، تعداد ۱۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان کشف و ضبط شده است. تابش مقدم با اشاره به آمار کلی و گستردهتر، تصریح کرد: از زمان آغاز طرح جمعآوری انشعابات غیرمجاز، شمار دستگاههای ضبطشده به هزار و ۱۲۵ دستگاه در کهگیلویه و بویراحمد رسیده است که از ۳۱ مکان مختلف به دست آمدهاند. این مقام مسئول بر لزوم مشارکت مردمی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از کانونهای استخراج غیرقانونی، موضوع را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند. تابش مقدم گفت: برای این گزارشهای موثر، جوایز نقدی قابلتوجهی از یک تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. وی اضافه کرد: تاکنون پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش نقدی به گزارشدهندگان، نشاندهنده عزم جدی در این زمینه است.