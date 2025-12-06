به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال آینده از فردا، یکشنبه ۱۶ آذر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می‌شود

داوطلبان می‌توانند از ساعت اولیه آغاز مهلت ثبت‌نام با مراجعه به سامانه این سازمان، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، بارگذاری مدارک لازم و پرداخت هزینه ثبت‌نام اقدام کنند.

این فرایند تا ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و پس از پایان مهلت تعیین‌شده، هیچ ثبت‌نام جدیدی انجام نخواهد شد. همچنین امکان ویرایش اطلاعات برای داوطلبان در طول مدت ثبت‌نام فراهم خواهد بود.

گفتنی است دفترچه راهنمای آزمون ارشد همزمان با آغاز ثبت‌نام منتشر می‌شود و داوطلبان باید پیش از اقدام به نام‌نویسی، شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه را مطالعه کنند. زمان برگزاری آزمون و جزئیات کارت ورود به جلسه نیز در اطلاعیه‌های بعدی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.