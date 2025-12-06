کاهش ۱۸ درصدی تولید محصولات نهایی فولادی در نیمه نخست سال
دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: در شش ماهه نخست امسال، تولید محصولات نهایی فولادی با ۱۸ درصد افت مواجه شده است.
احمد امینفر در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، با اشاره به عدم النفع ناترازیها؛ گفت: طی دو سال گذشته، ناترازی برق و گاز موجب کاهش محسوس تولید در صنعت فولاد شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر، با وجود امکان توسعه نیروگاههای خورشیدی در واحدهای تولیدی، حمایتهای لازم انجام نشد و اکنون پس از ایجاد چالش، به دنبال جبران کمبود از این مسیر هستیم.
امین فر با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی؛ گفت: طبق آمار، هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار میشود و پیشبینی میشود سال آینده مشکل کمبود برق کمتر شود.
وی درباره وضعیت گاز نیز توضیح داد: بر اساس گزارش وزارت نیرو و نفت، ذخیره سوخت نیروگاهها نسبت به سال گذشته سه برابر شده و انتظار میرود کمبود گاز در ماههای سرد امسال کمتر باشد.
به گفته دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران، این موضوع میتواند از افت بیشتر تولید واحدهای فولادی در زمستان جلوگیری کند.
امینفر با اشاره به اقدامات بخش خصوصی برای تأمین انرژی افزود: بسیاری از واحدهای نوردی به سمت احداث نیروگاههای خورشیدی، دیزلی و ژنراتوری کوچکمقیاس رفتهاند تا وابستگی خود را کاهش دهند.
وی در توضیح ریشههای افت تولید، گفت: واحدهای نوردی از دو ناحیه آسیب دیدند؛ نخست، قطع برق مستقیم واحدها که حدود دو ماه توقف یا کاهش شدید تولید را رقم زد؛ دوم، قطع برق واحدهای فولادسازی که باعث شد شمش مورد نیاز نوردکاران تأمین نشود.
به گفته امین فر، در زمان کمبود، تولیدکنندگان فولاد صادرات خود را کاهش نمیدهند، اما عرضه داخلی شمش را محدود میکنند و پاسخگویی مشخصی نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به آمارهای تولید، گفت: سال گذشته حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تن محصول نهایی فولادی تولید شد، اما امسال، به دلیل محدودیتهای انرژی، افت بیشتری ثبت شده است. همچنین صادرات محصولات نهایی حدود ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه اکنون برخی واحدهای نوردی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند، افزود: بخش عمده مشکلات صنعت ناشی از سیاستهای داخلی است نه عوامل خارجی.
وی سیاستهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برخی دستورالعملهای مرتبط با تولید و صادرات را از عوامل فشار بر واحدها دانست.
امینفر همچنین به ضرورت افزایش ارزش افزوده در زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: نخستین قدم، مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمگیریهاست. به گفته او، با وجود تشکیل ستاد فولاد، تصمیمات همچنان دولتی است.
وی هشدار داد: بخشی از کنسانتره و سنگآهن کشور در حال صادرات است و در سالهای آینده احتمالاً با کمبود مواد اولیه مواجه خواهیم شد؛ در حالی که همین مواد خام میتوانند در داخل به محصول نهایی تبدیل و با ارزش افزوده بالاتر صادر شوند.