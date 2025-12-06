پخش زنده
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بر نقش استراتژیک استان همدان در جذب سرمایهگذاریهای پایدار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در همایش روز جهانی خاک که با حضور مقامات کشوری و استانی و با شعار "خاکهای سالم برای شهرهای سالم" در همدان برگزار شد، بر اهمیت خاک به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی بشری اشاره و تأکید کرد: خاک نه تنها برای کشاورزی بلکه برای تمام فعالیتهای بشری ضروری است.
او افزود: در این استان، همه برنامهها در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و حفظ محیط زیست صورت میگیرد، ما باید در راستای توسعه پایدار و استفاده صحیح از منابع طبیعی گام برداریم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس به نقش استراتژیک استان همدان در جذب سرمایهگذاریهای پایدار اشاره و تصریح کرد: باید طرح هایی راهاندازی شوند که به منابع طبیعی آسیب نرسانند و در عین حال برای اشتغال و تولید ثروت مفید باشند.
حاجی بابایی افزود: هدف ما در استان همدان، ایجاد شرایطی برای زندگی بهتر مردم است، به همین دلیل، ما باید از خاک و منابع طبیعی خود بهعنوان امانت مراقبت کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان هم خاک را بهعنوان یک موجود زنده توصیف کرد و گفت: خاک نه تنها محل زندگی گیاهان، بلکه بستر تامین آب، غذای بشر و همچنین محل زیست دیگر موجودات است، اگر خاک تخریب شود، تمام این چرخهها دچار مشکل میشود.
رضا بهراملو همچنین از بحرانهای موجود در عرصه خاک و ضرورت حفاظت از این منبع حیاتی در برابر تخریبها و استفادههای غیرمجاز سخن گفت.
او با اشاره به محدودیتهای موجود در استفاده از اراضی کشاورزی و توسعه صنعتی استان افزود: ما در استان همدان با طرحهای مختلفی در حوزه کشاورزی و محیط زیست روبهرو هستیم، برخی از این طرحها همچون کاشت یک میلیارد درخت و اجرای طرح های بزرگ کشاورزی و صنعتی، در راستای حفاظت از خاک و منابع طبیعی هستند.
بهراملو تأکید کرد: آلودگی خاک، فرسایش و تخریبهای غیرمجاز از چالشهای عمدهای هستند که تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و محیط زیست ما محسوب میشوند.
او همچنین از تلاشهای استان همدان در راستای کاهش فرسایش خاک و اصلاح خاکهای آلوده خبر داد و گفت: خوشبختانه در دو سال گذشته، تیمهای کارشناسی در استان مطالعات خاک را آغاز کرده است و گامهای مهمی در این زمینه برداشتهایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تصریح کرد: باید از این مطالعات استفاده کنیم تا از خاکهای استان همدان را بهعنوان یک سرمایه ارزشمند برای نسلهای آینده حفاظت کنیم.