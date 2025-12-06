پخش زنده
طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور در شاهین شهر در نشست مشترک مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این طرح تا دو سال آینده به بهره برداری میرسد.
حسن بابایی افزود: ساخت ساختمان جدید واحد ثبتی شاهین شهر و تکمیل ساختمان مشابه در دست ساخت برخوار از دیگر مصوبات این نشست بود.
وی گفت: برای ساخت ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک شاهین شهر با ۳ هزار متر مربع زیر بنا صد میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برای ساخت ساختمان مشابه در برخوار نیز با ۷۰۰ مترمربع زیر بنا ۲۵ میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.
بابایی در این نشست همچنین از پیوستن ۹۰ درصد مشاوران املاک معادل ۱۳۰ هزار نفر از آنها به سامانههای مربوط به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خبر داد.