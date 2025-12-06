تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور تصویب طرح ساخت مرکز قطب آموزشی ثبت اسناد و املاک جنوب کشور