به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهرستان بام و صفی آباد، مهد تاریخ باستان ایران، شهرستان قنات‌های پرآب، معادن باارزش سنگ، گچ، سرب و روی و دیار بادام و پسته‌های خندان میزبانی اولین رویداد هفته‌های استانی صداوسیما را برعهده گرفته است.

در هفته آخرآذرماه تمام برنامه‌های تلویزیون، رادیو، خبر و فضای مجازی صداوسیمای استان در اختیار مردم این شهرستان خواهد بود و بخش عمده‌ای از برنامه‌های زنده به این شهرستان اختصاص می‌یابد.