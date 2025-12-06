بیش از یک میلیون و ۷۹۰ هزار مسافر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی در ۸ ماه گذشته سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در ۸ ماه گذشته یک میلیون و ۷۹۷هزار و ۷۹۵ مسافر در استان در قالب۱۲۰ هزار و ۵۵۷ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه‌جا شدند.

جلال زاده افزود: بیشترین سهم جابه‌جایی مسافر از مبدا شهرستان‌های استان مربوط به شهرستان طبس و کمترین سهم جابجایی نیز مربوط به شهرستان درمیان بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: عمده مقاصد سفر به ترتیب استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران بوده است.

جلال زاده با اشاره به اینکه اکنون هزار و ۳۸۲ راننده در بخش مسافر استان فعال هستند افزود: ۳۳۰ دستگاه سواری کرایه، ۲۴۴ دستگاه مینی‌بوس و ۲۸۵ دستگاه اتوبوس کار جابجایی مسافران از مبدا ۱۶ پایانه عمومی و خصوصی در استان را انجام می‌دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تاکید کرد: این امکان برای مسافران فراهم است تا علاوه بر تامین بلیط از طریق دفاتر فروش بلیط سطح شهر، از طریق وب سایت‌های فروش آنلاین به آدرس www.payaneha.ir و www.payaneha.com نیز اقدام کنند.

وی افزود: سامانه گویای ۱۴۱آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران در خصوص نحوه ارائه خدمات سفر در استان خواهد بود