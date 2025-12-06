پخش زنده
بنا بر اعلام گمرک، از ابتدای امسال تا ابتدای آذرماه، بیش از ۳۵۰ میلیون یورو کالا از طریق رویه ملوانی ترخیص شده و درآمدی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای دولت به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آمار گمرک، حجم کل کالاهای واردشده از مسیر ملوانی به بیش از ۹۵ هزار تن رسیده و ارزش این محمولهها حدود ۳۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.
گزارشهای ارائهشده در کارگروه ماده ۴ این قانون نیز حکایت از آن دارد که بیش از ۶۰ درصد حجم واردات و تخلیه کالاهای تجاری لنجها در کشور مربوط به استان بوشهر بوده است.
پیشبینی میشود در صورت ادامه روند فعلی، رقم هدفگذاریشده در بودجه سال جاری که معادل ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، بهطور کامل محقق شود.
طبق قانون رویه ملوانی در سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان پیاده میشود. عمده کالاهای اظهار و ترخیص شده نیز مربوط به پارچه، لوازم یدکی، لوازم خانگی است. فعلا کمتراز ۱۰۰ قلم کالا در قالب حدود ۱۴۰۰ ردیف تعرفه مشمول رویه ملوانی هستند. عواید ناشی از اظهار و ترخیص این کالاها به خزانه دولت واریز نخواهد شد و صرف ساماندهی زیرساختهای مرزی و توسعه اشتغال محلی میشود.