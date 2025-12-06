معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: طرح اکباتان یکی از طرح‌های شاخص مرکز استان است و یکهزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در این منطقه ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجیدسعید دریس زاده در ادامه روند پایش و نظارت مستمر بر طرح‌های نهضت ملی مسکن، با حضور در محل پروژه نهضت ملی مسکن اکباتان اهواز روند پیشرفت این پروژه را رصد و بصورت میدانی با مسائل و مشکلات پروژه را بررسی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

وی گفت: در این بازدید، وضعیت پیشرفت فیزیکی، روند عملیات اجرایی، نحوه تأمین مصالح و سرعت اجرای بلوک‌ها به‌صورت میدانی بررسی شد.

دریس زاده افزود: پروژه اکباتان به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص مسکن در مرکز استان است که در این پروژه ۱۶۰۰ واحد مسکونی ساخته می‌شود که شامل دو فاز مجزاست، که با پیشرفت‌های مختلفی در حال ساخت است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اینکه بزودی بخشی از واحد‌های پروژه اکباتان به متقاضیان واگذار می‌شود، اظهار داشت: در فاز اول پروژه اکباتان ۶۴ واحد ساخته شده و تحویل متقاضیان در شهرستان اهواز شده است؛ بخش دیگری از این واحد‌ها بصورت پلکانی تا انتهای سال جاری تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی با اعلام اینکه متراژ هر واحد مسکونی در پروژه اکباتان ۹۴ متر مربع است؛ تصریح کرد: باتوجه به سهم آورده متقاضیان و زمان پرداخت، تحویل واحد‌ها اولویت بندی شده است و به متقاضیان واگذار می‌شود.

این بازدید با هدف رفع موانع احتمالی، تسهیل روند ساخت و تسریع در تکمیل واحد‌ها انجام شد تا پروژه با سرعت و دقت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسد.