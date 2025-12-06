پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش بارندگیها و تشدید اثرات خشکسالی در سال جاری، بر نقش حیاتی محیطبانان در کاهش خسارتهای محیطزیستی و حفاظت فعال از گونههای وحشی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان، کاهش محسوس نزولات جوی را تهدیدی جدی برای منابع آب، پوشش گیاهی و جمعیت حیاتوحش کشور بیان کرد و گفت: در چنین شرایطی، حضور حرفهای، هدفمند و مستمر محیطبانان در عرصههای طبیعی نقش تعیینکنندهای در مهار پیامدهای خشکسالی و حفاظت از زیست محیطی دارد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای میدانی گسترده در زیستگاهها افزود: محیطبانان با پایش دقیق و شبانهروزی، تأمین آب اضطراری در مناطق حساس و تقویت همکاری با جوامع محلی، توان یگان حفاظت را در مدیریت بحرانهای محیطزیستی بهطور چشمگیری افزایش دادهاند و این اقدامات زمینهساز تدوین برنامههای حفاظتی کارآمدتر برای آینده است.
فرمانده یگان حفاظت همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: تجربه عملی، دانش میدانی و تلاشهای مداوم محیطبانان، ستون اصلی حفاظت پایدار از محیط زیست کشور است و میتواند مدیریت علمی پیامدهای خشکسالی زیست محیطی را تضمین کند.