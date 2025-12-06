به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ پنجمین مرحله شارژ کالابرگ در دولت چهاردهم انجام شد. این کالابرگ در مرحله نخست فقط برای خانوارهای درآمدی دهک اول تا سوم به اضافه خانوارهای حمایتی و دارای عضوی معلول است.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغ شارژ ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته و افراد می‌توانند با ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر، ۱۱ قلم شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر خریداری کنند.



