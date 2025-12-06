معاون اول قوه قضائیه در مراسمی به مناسبت روز دانشجو گفت: نظام ما بر پایه عدالت تشکیل شده و مسیر انقلاب مشخص است و نباید خطا‌های جزئی و فردی را به پای انقلاب گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام خلیلی، در مراسمی به مناسبت روز دانشجو که در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری بی‌شمار و فراوان می‌فرمایند عدالت و عدالت‌خواهی را باید تداوم دهیم و سعی کنیم که این مسیر مسدود نشود، این راه بسته نشود؛ چنانچه این راه مسدود شود انقلاب به انحراف خواهد رفت. این کلمات بزرگان و اندیشمندان ما و پایه‌گذاران این نهضت و نظام است که نیاز به مراقبت دارد.

وی افزود: عدالت اجتماعی مسیری است که باید باز بماند؛ عدالت‌خواهی باید وجود داشته باشد، چرا که نظام تکوین بر اساس عدالت است. خداوند با عدل خود نظام عالم را تدبیر می‌کند. این مکتب ماست که مسیر ما هم بر اساس این نظام تکوین به عدالت باشد. طبیعتاً مکتب ما با مکتب مادی این تفاوت را دارد که آغاز این حرکت ما با تکوین است ولی آغاز حرکت آنها بر اساس تکوین نیست.

معاون اول قوه قضائیه افزود: مرحوم علامه در المیزان تأکید دارند که هیچ حکمی را شما نمی‌بینید از احکام الهی که پیوست عدالت نداشته باشد. تمام احکام الهی دارای پیوست عدالت است؛ حتی در جایی که ما با دشمن مواجه هستیم و باید با دشمن مقابله کنیم. مرحوم علامه می‌فرماید؛ همان‌جا یک مرزی دارد؛ نه مرز اخلاق، بلکه مرز عدالت. پس زیاده‌روی نکنید و دشمنی دشمن سبب نشود که شما از عدالت خارج شوید.

معاون اول قوه قضائیه خطاب به دانشجویان گفت: شما دانشجویان عزیز که همواره موضوعات را تحلیل می‌کنید و گاهی هم نقد بر قوانین دارید این گزاره‌ها را با پیوسته عدالت ببینید. جامعیتی غیر از عدالت را در نظر نگیرید.

وی با بیان اینکه تلاش ما و دغدغه ریاست قوه قضائیه عدالت است، گفت: آن بخشی از موضوعات حقوقی و قضایی است، وقتی در معاونت حقوقی بررسی می‌شود و در نهایت با کار کارشناسی به مجلس می‌رود همه دغدغه ایشان بر عادلانه بودن موضوعات است از این رو قید ما عدالت است.

خلیلی تأکید کرد: امروز خطا‌های جزئی و فردی را به پای انقلاب نگذارید؛ مسیر انقلاب کاملاً مشخص است. همانگونه که در یک تعبیر شهید بهشتی فرمودند؛ هیچ انحرافی انقلاب نداشته است اگرچه که فراز و فرود داشته است، اما همه در مسیر همان قله پیش می‌رود.

وی گفت: حوادثی که هر از چند گاهی به وجود می‌آید، حوادث طبیعی است؛ هیچ نگرانی وجود ندارد. نگرانی ما در جایی است که مسیر انقلاب بخواهد از عدالت خارج شود؛ که الحمدلله این مسیر را گشوده و باز می‌بینیم و این حرکت را به سمت عدالت می‌بینیم.