به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عمرانی فرمانداری قوچان، گفت: این همایش با مشارکت فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست این شهرستان و با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و مسئولان استان و کشاورزان، در سالن همایش‌های فرمانداری برگزار شد.

مهندس ترابی، افزود: سخنرانان همایش با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع طبیعی، بر ضرورت ترویج کشاورزی پایدار، اصلاح الگو‌های کشت و ارتقای آگاهی کشاورزان نسبت به مدیریت صحیح خاک تأکید کردند.

وی ادامه داد: در این مراسم، نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهیان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در تحقق اهداف زیست‌ محیطی و کاهش فرسایش خاک مورد توجه قرار گرفت.