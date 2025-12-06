به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: پویش ملی تغذیه سالم با شعار «نان و سلامت» از امروز ۱۵ آذر آغاز شده و تا سی آذ ادامه دارد.

دکتر اورنگ ایلامی با هشدار نسبت به پیامد‌های مصرف نان‌های سفید و تأکید بر نقش نان کامل در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، اصلاح الگوی مصرف نان را یک ضرورت جدی برای سلامت جامعه دانست.

وی بیان داشت: این پویش فرصت ارزشمندی است تا بار دیگر اهمیت انتخاب نان سالم و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برای خانواده‌ها یادآوری شود و آگاهی عمومی درباره مزایای نان کامل افزایش یابد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه اصلاح عادات غذایی از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل بیماری‌های غیرواگیراست، گفت: اصلاح مصرف نان که بخش اصلی سفره ایرانیان را تشکیل می‌دهد، نقشی کلیدی در پیشگیری از دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی‌عروقی دارد.

دکتر ایلامی با بیان اینکه نان کامل می‌تواند به بهبود وضعیت قند و چربی خون کمک کند افزود: مصرف نان کامل موجب سیری طولانی‌تر شده و اثرات مثبت تغذیه‌ای گسترده‌ای دارد؛ در حالی که نان سفید با شاخص گلیسمی بالا، خطر بروز چاقی و اختلالات متابولیک را افزایش می‌دهد.

این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: ترویج مصرف نان کامل یک تغییر کوچک، اما اثرگذار در سبک تغذیه خانواده‌هاست و باید به‌عنوان یک پیام مهم سلامت عمومی، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، مورد توجه جدی قرار گیرد.