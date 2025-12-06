پخش زنده
استاندار اردبیل گفت: طی سفرهایی که به شهرستان نیر داشتیم ۳۵ مصوبه این سفرها داشت که بیش از ۸۰ درصد آن محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در جریان بازدید از طرح های شهرستان نیر از تخصیص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای شهرستان نیر در یک سال گذشته خبردادوگفت: پروژههای کلیدی گردشگری بولاغلار، کنارگذرجنوبی و مسکن باجدیت درحال پیگیری است.
مسعود امامییگانه ظهر با بیان جزئیات آخرین شرایط مهمترین طرحهای در دست اجرای نیر افزود: برنامه جامع گردشگری بولاغلار و نوالار در آستانه تکمیل مدارک است و پس از ارسال به شورای عالی معماری و شهرسازی پیگیری میشود.
وی گفت: پروژه کمربندی جنوبی نیر که در سفر رئیس جمهور ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده، مطابق با زمانبندی مقرر سال آینده گشایش خواهد یافت.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه در چارچوب برنامه نهضت ملی مسکن تا پایان سال جاری ۶۰ واحد از ۱۲۰ واحد در حال ساخت به واگذار میشود، عنوان کرد: برای بهپایان رساندن محوطهسازی و تجهیز ساختمان دولتی این شهرستان، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.
امامی یگانه گسترش توانمندیهای کشاورزی را از اولویتهای شهرستان نیر برشمرد و تأکید کرد: ایجاد شهرک گلخانهای ۷ هکتاری در مراحل نهایی قرار گرفته است.
استاندار اردبیل ادامه داد: تحویل موقت اورژانس شهر کورائیم انجام شده و تلاش برای اختصاص زمین راهدارخانه بخش کورائیم نیز دنبال میشود.
امامییگانه با بیان اینکه مسیر کریق - آرموداق در محدوده استان اردبیل به طول ۸ کیلومتر در مراحل پایانی اجراست، گفت: برای ۱۲ کیلومتر باقیمانده در محدوده آذربایجان شرقی نیز تأمین اعتبار از وزارت راه و شهرسازی دنبال خواهد شد.
وی همچنین از ساخت ۱۲ آموزشگاه با گنجایش ۳۶ کلاس درس در نیر خبر داد و اظهار داشت: این طرحها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال جاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
استاندار اردبیل با اشاره به قابلیتهای گردشگری نیر تصریح کرد: هدف این است که شهرستان نیر از یک مسیر گذری به یک مقصد سفر تبدیل گردد و توسعه امکانات زیرساختی در همین جهت پیگیری میشود.