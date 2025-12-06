به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول تحقیق، پژوهش و آموزش مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان گفت: این کتاب‌ها به همت ۱۰ نفر از پژوهشگران این مرکز و استادانی از سراسر کشور در مدت ۱۵ سال پژوهش، گردآوری و تألیف شده است.

محمدرضا صادقی قهساره افزود: مراقبت‌های پیش از بارداری و دوران بارداری، درمان ناباروری، رشد جسمی و روانی کودک، تغذیه، بهداشت و تربیت دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، انتخاب همسر همچنین تشکیل و حفظ خانواده از موضوع‌های کتاب‌های چهل چراغ تربیت است.

وی ادامه داد: همچنین کتاب‌های چهل چراغ تربیت در نرم افزار کاربردی رایگان" هم نفس" با طراحی مناسب و قابلیت دسترسی آسان برای استفاده در دستگاه‌های هوشمند از طریق پایگاه الکترونیکی مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان به نشانی hozeh.org در بخش محصولات قابل دسترسی رایگان است.

مسئول تحقیق، پژوهش و آموزش مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان گفت: همچنین این مرکز با همکاری جهاد دانشگاهی استان اصفهان در حال برگزاری دوره‌های آموزشی سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر مبنای ۱۵ سال تحقیق و پژوهش است.

تاکنون بیش از ۹۰ عنوان کتاب و ۸۰ نرم افزار با محتوای علوم اسلامی و سبک زندگی به همت پژوهشگران و فعالان مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تولید شده است.