فعالیت بیش از ۹۵ مزرعه پرورش و تولید ماهی با تولید سالانه حدود ۴ هزار تن ماهی، شهرستان نهاوند را به قطب تولید ماهی در استان تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جوان‌کار آفرین نهاوند‌ی با راه اندازی واحد بسته بندی ماهی سالانه بیش از ۳ هزار تن ماهی به کشور‌های مختلف از جمله روسیه و کشور‌های اوراسیا توانسته است در کنار ایجاد اشتغال سالانه بیش از ۶ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته باشد.

محمد صفا زمانیان، جوان موفق نهاوند‌ی می گوید: برای راه اندازی واحد تولید و بسته بندی ماهی تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در صورت حمایت از جانب مسولان می تواند این‌واخدرا توسعه داده و برای تعداد بیشتری اشتغال ایجاد کند.

او افزود: با راه اندازی این واحد عملا به دنبال ارتقا ارزش افزوده برای تولید کنندگان ماهی است، زیرا متاسفانه نبود صنایع فرآوری و تبدیلی در نهاوند در بخش شیلات عملا سود و نفع آن عاید واسطه‌ها می شود.