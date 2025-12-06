مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این مراسم گفت: اجرای این طرح می‌تواند الگوی مناسبی برای صنایع استان باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی که با مشکل خشکسالی و کم‌آبی مواجه هستیم، پساب‌های تصفیه شده پس از تایید آزمایشگاه‌های معتمد، در زمینه آبیاری فضای سبز و کشاورزی به کار گرفته خواهند شد.

میرباقری، مدیرعامل شرکت بهنوش ایران افزود: اجرای این طرح یکی از اولویت‌های اصلی شرکت بهنوش است و هدف ما این است که در سایر واحد‌های تولیدی شرکت نیز از این فناوری استفاده کنیم.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه خبر داد و گفت: این اقدام نشان‌دهنده تعهد شرکت بهنوش به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است.

با راه‌اندازی این تصفیه‌خانه پیشرفته، شرکت بهنوش گامی بزرگ در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود برداشته و در مسیر حفظ منابع آبی و کاهش اثرات زیست‌محیطی گام‌های مثبتی برداشته است.