تصفیهخانه شرکت بهنوش در شیروان به بهره برداری رسید
تصفیهخانه شرکت بهنوش در شیروان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی به بهره برداری رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این مراسم گفت: اجرای این طرح میتواند الگوی مناسبی برای صنایع استان باشد.
وی افزود: در شرایط کنونی که با مشکل خشکسالی و کمآبی مواجه هستیم، پسابهای تصفیه شده پس از تایید آزمایشگاههای معتمد، در زمینه آبیاری فضای سبز و کشاورزی به کار گرفته خواهند شد.
میرباقری، مدیرعامل شرکت بهنوش ایران افزود: اجرای این طرح یکی از اولویتهای اصلی شرکت بهنوش است و هدف ما این است که در سایر واحدهای تولیدی شرکت نیز از این فناوری استفاده کنیم.
وی همچنین از سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه خبر داد و گفت: این اقدام نشاندهنده تعهد شرکت بهنوش به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است.
با راهاندازی این تصفیهخانه پیشرفته، شرکت بهنوش گامی بزرگ در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود برداشته و در مسیر حفظ منابع آبی و کاهش اثرات زیستمحیطی گامهای مثبتی برداشته است.