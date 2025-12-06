۹۳۴ دستگاه خودرو در اجرای طرح برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز خراسان جنوبی در هفته گذشته توقیف و اعمال قانون شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهور استان از اجرای طرح کنترل و برخورد با تخلفات رانندگان حادثه ساز و هنجارشکن در سطح استان خبر داد و گفت: در این طرح ۷۲۷ راننده متخلف اعمال قانون و ۲۰۷ خودرو توقیف شدند.

سرهنگ خسروی افزود: در هفته اخیر، پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با ارائه بیش از ۱۷ هزار خدمت متنوع شامل شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات، گام‌های مؤثری در خدمت‌رسانی به شهروندان برداشت.

وی گفت: اجرای طرح‌ها با حضور تیم‌های گشت پلیس راهور و با همکاری یگان‌های انتظامی در سطح استان اجرایی شد و ماموران نسبت به برخورد با رانندگان متخلف و هنجارشکن اقدام کردند.

سرهنگ خسروی افزود: در این رابطه ۷۲۷ دستگاه خودروی متخلف و حادثه ساز اعمال قانون و همچنین تعداد ۲۰۷ دستگاه خودرو متخلف حادثه ساز توقیف و به پارکینگ متنقل شدند.

به گفته وی همچنین برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا یا مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی اجرایی شد که در این رابطه نیز تعداد ۳۷۸ وسیله نقلیه اعمال قانون و رفع نقص شدند و ضمنا ۱۹ راننده متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی افزود: در اقدامی ارزشمند، از ۱۰۰ راننده قانونمند نیز با اهدای گل و کلاه ایمنی تقدیر شد تا فرهنگ رانندگی ایمن بیش از پیش ترویج یابد.