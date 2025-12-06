مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: ۵۲ حلقه چاه در اختیار شهرداری قابلیت شرب دارند که باید در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار گیرد، اما هنوز این واگذاری انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب با بیان اینکه درحال حاضر فقط سه درصد از مخازن سد‌های کشور پر است، گفت: زمانی که فشار در شبکه انتقال آب بیشتر باشد پرت آب هم بیشتر خواهد بود، عمده‌ترین دلیل کاهش فشار در شبکه نیز همین است، با استفاده از کاهش فشار، در هفت ماه گذشته، ۱۶ میلیون مترمکعب آب کمتر هدر رفته است.

وی افزود: امسال در مقایسه با سال گذشته، ۹۷ میلیون مترمکعب آب کمتری توزیع شده و این گونه توانستیم آب را برای مدت زمان بیشتری ذخیره داشته باشیم و درحال حاضر نیز برنامه‌ای برای افزایش افت فشار در شبکه نداریم.

مدیرعامل شرکت آب و‌فاضلاب استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا مشترکان بدمصرف شامل جرایم سخت خواهند شد، گفت: در گام اول به این دسته از مشترکان اخطار داده شده که اگر مصرف خود را کاهش ندادند، به ترتیب ۱۲، ۲۴ و تا ۴۸ ساعت دچار قطع آب شدند.

محسن اردکانی در ادامه گفت: شهرداری درحال حاضر ۵۰۰ حلقه چاه در اختیار دارد که ۵۲ حلقه چاه آن قابلیت شرب دارند که باید در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار دهد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.