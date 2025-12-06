پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر تربیت نیروی انسانی ماهر و حرفهای، از افزایش چشمگیر اعتبارات و تجهیزات عملی دانشگاه در سال ۱۴۰۴ برای ارائه آموزشهای متناسب با فناوری روز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، زمانی، در نشست تخصصی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع و عوامل مالی دانشگاه ملی مهارت، ماموریت اصلی دانشگاه را تربیت نیروی انسانی تکنسین ماهر و مهندس حرفهای عنوان کرد و افزود: دانشگاه در راستای تأمین نیروی ماهر مورد نیاز شرکتهای صنعتی و تولیدی کشور فعالیت میکند.
زمانی بیان کرد: در حال حاضر ۱۸۳ واحد دانشگاهی در سراسر کشور به ارائه خدمات آموزشی و مهارتی به حدود ۲۰۰ هزار دانشجو میپردازند. وی یکی از شاخصهای اصلی دانشگاه را آموزش متناسب با نیاز بازار کار دانست و تصریح کرد: سرفصلهای کاردانی و کارشناسی به طور مداوم بازنگری میشوند تا رشتهها و دورهها با نیاز واقعی بازار کار هماهنگ باشند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت ادامه داد: درصد اشتغال فارغالتحصیلان بیش از ۶۰ درصد است و برنامههای انطباق رشتهها با بازار کار ادامه خواهد داشت. وی همچنین از به روزرسانی و تجهیز کارگاههای متعدد دانشگاه برای ارائه آموزشهای عملی مطابق با تکنولوژی روز خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، اعتبارات و تجهیزات دانشگاه حدود هشت برابر افزایش یافته است.