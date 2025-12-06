پخش زنده
در همایش روز جهانی خاک که به منظور جلب توجه عمومی به وضعیت بحرانی خاک برگزار شد، آمارهای هشداردهندهای از وضعیت خاک در ایران ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طبق گزارشهای موجود، تنها ۲۰ درصد از اراضی کشور از خاکهای حاصلخیز برخوردارند و باقیمانده، به دلایل مختلفی، چون فرسایش، آلودگی و تغییرات کاربری، از قابلیت تولید پایینتری برخوردار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در این همایش با تأکید بر این که ایران با بحران جدی خاک روبهرو است، گفت: تنها ۲۰ درصد از اراضی کشور خاکهای حاصلخیز هستند که برای تأمین غذای کشور ضروری هستند، باقیمانده خاکها به دلیل فرسایش شدید، آلودگیها و تغییرات کاربریهای غیرمجاز، دیگر قادر به تأمین نیازهای کشاورزی و محیطزیست نیستند.
بیشتر از ۸۰ درصد اراضی ایران غیرحاصلخیز یا با کیفیت پایین هستند که تهدیدی جدی برای کشاورزی و امنیت غذایی به شمار میرود.
فرسایش خاک ۷ برابر حد مجاز جهانی: در حال حاضر فرسایش خاک در ایران ۱۶ تن در هکتار در سال است، در حالی که حد مجاز جهانی ۲.۲ تن در هکتار است.
آلودگی خاکها: ورود انواع آلایندهها از قبیل زبالهها و مواد شیمیایی باعث کاهش کیفیت خاکهای کشاورزی شده است.
این وضعیت به خصوص در استانهای کشاورزی مانند همدان که بیش از ۱.۱۴۵ میلیون هکتار اراضی زراعی دارند، به شدت احساس میشود. فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی زمینها، مشکلات جدی در تولید محصولات کشاورزی به وجود آورده است که باید به طور فوری مورد توجه قرار گیرد.
در این همایش، مسئولان بر لزوم اجرای برنامههای فوری برای حفاظت از خاکهای حاصلخیز، کاهش فرسایش و آلودگی خاکها تأکید کردند.
از جمله طرحهایی که در این زمینه در استان همدان در حال اجرا است، میتوان به طرح ملی یک میلیارد درخت و طرحهای اصلاحی خاک برای جلوگیری از فرسایش اشاره کرد.