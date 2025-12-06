پخش زنده
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان میزان وصول حق آلایندگی و ارزش افزوده واحدهای صنعتی در استان را بیش از ۵۷۴ هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۱۲۸ ریال عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی گفت: مبلغ قابلتوجهی از محل عوارض ارزش افزوده و حق آلایندگی طی هشت ماه امسال برای استان وصول شده که با ساز و کار قانونی و شفافیت نسبی این اعتبار بین شهرداریها، دهیاریها، مناطق عشایری و یا فاقد دهیاری و بخش سلامت توزیع شد.
وی افزود: اداره کل امور مالیاتی خوزستان بر اساس شاخصهای جمعیتی و منطقهای و در راستای توزیع عادلانه اعتبار و جلب اعتماد عمومی عملیات جذب و توزیع اعتبار بخش آلایندگی را طی سالهای اخیر با جدیت دنبال کرده است.
خورشیدی اظهار داشت: مجموع مبلغ عوارض ارزش افزوده و حق آلایندگی وصول شده در ۸ ماه نخست امسال توسط اداره کل امور مالیاتی خوزستان را بیان کنید
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان بیان کرد: تا پایان آبان ماه امسال بالغ بر ۵۷۴ هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۱۲۸ ریال از محل عوارض ارزش افزوده و حق آلایندگی واحدهای صنعتی، معادن و دیگر فعالیتهای آلاینده در استان وصول شده است.
وی میگوید: از این میزان ۴۳۰ هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۸۶ ریال مربوط به عوارض ارزش افزوده و مبلغ ۱۴۴ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۲۹۲ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۱ ریال مربوط به حق آلایندگی بوده است.
خورشیدی با بیان اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته که حاکی از افزایش همکاری مودیان و اهتمام اداره کل امور مالیاتی خوزستان در وصول به موقع این منابع دارد، ادامه داد: بخش عمده وصولیها مربوط به واحدهای صنعتی، معادن و کارخانجاتی است که طبق ضوابط مشمول حق آلایندگی میشوند، به ویژه صنایعی که خروجی تولیدشان میتواند به آلودگی هوا یا محیط زیست منجر شود و در کنار آن، معادن و واحدهای معدنی و شرکتهایی که مصرف سوخت یا مواد آلاینده دارند، مشمول اخذ این عوارض بودند، بنابراین عمده مبالغ از تعداد محدودی از مودیان بزرگ دریافت شده است.
وی در تشریح جزییات سهمبندی و معیار آن، گفت: مطابق مقررات موجودی که در قانون مربوط به عوارض و مالیات ارزش افزوده برای عوارض سهم شهرداری و دهیاری ذکر شده پس از وصول، منابع ابتدا به حساب متمرکز اداره کل امور مالیاتی استان واریز میشود سپس بر اساس شاخصهایی مانند جمعیت شهرها و روستاها، تعداد دهیاریها، جمعیت عشایری هر شهرستان و روستاهای فاقد دهیاری مبالغ بین ذینفعان توزیع میشود.
علی خورشیدی افزود: با راهاندازی سامانه الکترونیکی تمرکز وجوه و انجام تسویه ماهانه این منابع در بازه زمانی مناسب پس از وصول، مبالغ به حساب شهرداریها و دهیاریها و مناطق مرتبط واریز شد.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان ادامه داد: عوارض ارزش افزوده و حق آلایندگی از منابع مهم برای جبران خسارات زیست محیطی و پشتیبانی از توسعه زیر ساختها در استان محسوب میشود، این منابع با هدف تقویت زیرساختها و ارتقای خدمات شهری و روستایی پیشبینی شده و میتوانند نقش موثری در بهبود شرایط اجتماعی، محیطی و بهرهمندی مردم از خدمات عمومی داشته باشند.
خورشیدی بیان داشت: تخصیص این منابع بر اساس قوانین، ظرفیت مناسبی برای تقویت توسعه متوازن در استان فراهم میکند.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان اظهار کرد: رویکرد ما تداوم اجرای دقیق مقررات، تسهیل تعامل با مودیان و فراهمسازی بسترهای الکترونیک برای تسریع در پرداختهاست، همچنین تلاش میشود همکاری واحدهای مشمول را بیش از پیش تقویت کنیم تا منابع لازم برای توسعه استان طبق قانون و در زمان مناسب تامین و تخصیص یابد.