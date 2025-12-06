پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور: تا پایان سال جاری حدود ۳۰ شرکت مستعد استان یزد با اجرای «طرح نوشناس» به سطح شرکتهای دانشبنیان ارتقا خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، حسین افشین، در جریان بازدید از پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری درخشان یزد، از تفاهم با پارک علم و فناوری استان یزد برای تقویت زیستبوم نوآوری خبر داد و گفت: یزد از استانهای با ظرفیت بالا در حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان است و معاونت علمی حامی توسعه و تقویت این حوزه خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت شرکتهای دانشبنیان استان یزد، افزود: هماکنون حدود ۱۷۲ شرکت دانشبنیان در یزد فعال هستند که این رقم نسبت به جمعیت استان بالاتر از متوسط کشوری است و نشاندهنده وضعیت مطلوب اقتصاد دانشبنیان در منطقه است.
افشین تصریح کرد: طبق تفاهم صورت گرفته، تا پایان سال جاری ۳۰ شرکت مستعد استان یزد، از طریق طرح «نوشناس» دانشبنیان خواهند شد. همچنین بستههای خط اعتباری ویژهای به صندوق پژوهش و فناوری یزد اختصاص خواهد یافت تا با اعتباری حدود ۱۲ برابر ظرفیت کنونی، فرصتهای جدیدی برای شرکتهای دانشبنیان فراهم شود.
وی همچنین در نشست با جمعی از نخبگان یزدی که در دانشگاه یزد برگزار شد، بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین برای حل مسائلی مانند بحران آب، ایجاد پارک پژوهشی تخصصی، بیابانزدایی، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از نخبگان تأکید کرد و گفت: توجه ویژه به نخبگان اصلیترین رسالت بنیاد ملی نخبگان است و فعالیتها و حمایتها در بخشهای مختلف تقویت خواهد شد.
افشین افزود: حمایت از طرحهای پژوهشی نیز در سال جاری تقویت میشود تا نقش قابل توجهی در حمایت از نخبگان و توسعه اقتصاد دانشبنیان استان یزد داشته باشد.
قرار است عصر امروز نیز نشست ستاد اقتصاد دانش بنیان استان یزد با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان تشکیل شود.