بر اساس آخرین اندازهگیریها تا ساعت ۱۲ ظهر امروز، شاخص کیفیت هوای شهرهای صنعتی کشور در شرایط ناسالم قرار گرفته و چندین شهر با وضعیت ناسالم برای همه گروهها مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما طبق اعلام مراکز سنجش آلودگی هوا، اصفهان، تبریز، قزوین و کرج آلودهترین شهرهای امروز بودهاند و شاخص آلودگی در این چهار شهر از عدد ۱۵۰ عبور کرده است؛ رقمی که نشاندهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای جمعیتی است.
همچنین گزارشها نشان میدهد که چند کلانشهر دیگر هم در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند. ارومیه، تهران، اهواز، مشهد، قم و استان مرکزی با شاخصهای بین ۱۱۸ تا ۱۴۴ در این محدوده قرار گرفتهاند.
کارشناسان به گروههای حساس جامعه از جمله سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی توصیه کردهاند از تردد غیرضروری در هوای آزاد خودداری کنند.