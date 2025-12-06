به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید مسعود شجاعی‌طباطبایی در ابتدای نشست گفت: «در واقع بخش مهمی از خشونت جهانی امروز، به‌جای میدان‌های جنگ، در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ جایی که روایت‌ها دستکاری می‌شود و صدا‌های عدالت‌خواه خاموش می‌ماند. در سال‌های اخیر، نظام سلطه با تکیه بر قدرت انحصاری پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اقدام به حذف سازمان‌یافته صفحات مرتبط با رهبران مقاومت از جمله سردار شهید قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله و شهید اسماعیلی کرده است. این اتفاق، همان چیزی است که دوستان به‌درستی از آن با عنوان ترور روایت یاد می‌کنند.»

او ادامه داد: «در چنین شرایطی به این نتیجه رسیدیم که برگزاری مسابقه‌ای با محوریت این موضوع، می‌تواند بستری فراهم کند تا در دو حوزه کارتون و پوستر پذیرای آثار هنرمندان داخلی و بین‌المللی باشیم و در قالب این هنرها، نوعی بازنمایی وقایع و افشای واقعیت‌های سانسور جهانی ارائه دهیم.»

شجاعی‌طباطبایی با اشاره به تفاوت کارتون و کاریکاتور گفت: «کاریکاتور به طراحی چهره اطلاق می‌شود، اما در ادبیات رایج استفاده از این دو واژه گاهی جابه‌جا می‌شود. بااین‌حال در این مسابقه، عنوان “کارتون” دقیق‌تر و مناسب‌تر است.»

او افزود: «سیاست‌های محتوایی سه پلتفرم اصلی—اینستاگرام، توییتر و فیسبوک—که در ظاهر مدافع آزادی بیان هستند، اما در عمل به سانسورچیان بزرگ دنیای دیجیتال تبدیل شده‌اند، ما را مصمم کرد تا با همراهی و همدلی عزیزانمان در مکتب حاج قاسم این مسابقه را برگزار کنیم. اساساً بانی اصلی این رویداد نیز همین مجموعه بوده است.»

شجاعی‌طباطبایی از استقبال گسترده هنرمندان خبر داد و گفت: «خوشبختانه اتفاق بسیار خوبی رقم خورد. حضور چشمگیر هنرمندان نشان‌دهنده اهمیت موضوع بود؛ به‌طوری‌که بیش از ۴۲۶ هنرمند با ۱۸۳۵ اثر از ۶۱ کشور در این مسابقه شرکت کردند و این رویداد را در شمار معتبرترین مسابقات بین‌المللی قرار دادند.»

شجاعی اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، بیشترین تعداد هنرمندان شرکت‌کننده از ایران بود؛ به‌طوری‌که ۱۷۵ هنرمند ایرانی در این رویداد حضور داشتند و صدر مشارکت را به خود اختصاص دادند. در مجموع از قاره آسیا ۲۷۰ هنرمند، از اروپا ۸۵ هنرمند و از آمریکای لاتین نیز همین تعداد در مسابقه مشارکت کردند. همچنین هنرمندانی از آفریقا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه نیز حضور داشتند.

دییر جشنواره در ادامه گفت: پس از ایران، کشور اندونزی با ۴۰ هنرمند، ترکیه با بیش از ۳۰ هنرمند، چین با ۲۳ هنرمند و برزیل با ۱۷ شرکت‌کننده از کشور‌هایی بودند که مشارکت شاخصی در این دوره داشتند. به همین دلیل، انتخاب داوران از میان هنرمندان شناخته‌شده کشور‌هایی انجام شد که بیشترین سطح مشارکت را داشتند.

این هنرمند افزود: در بخش داوری بین‌المللی، از چهره‌های برجسته دنیای کارتون و کاریکاتور دعوت شد؛ از جمله یکی از اساتید مطرح ترکیه که در کشور خود به‌عنوان چهره‌ای بسیار نامدار شناخته می‌شود و حتی موضوع یکی از مسابقات اخیر ترکیه نیز قرار گرفته است. همچنین با توجه به مشارکت گسترده هنرمندان اندونزی، از «کاستانا» به‌عنوان چهره محبوب این کشور در حوزه کارتون دعوت به همکاری شد. در حوزه آمریکای لاتین نیز با توجه به حضور چشمگیر هنرمندان این منطقه، «آیه ایوانیرا»، گرافیست صاحب‌نام، برای داوری دعوت شد.

شجاعی با بیان جوایز این جشنواره تصریح کرد: از نقاط قوت این دوره از جشنواره، میزان قابل توجه جوایز بود. در هر دو بخش کارتون و پوستر، به نفر اول ۲۰۰۰ یورو، به نفر دوم ۱۵۰۰ یورو و به نفر سوم ۱۰۰۰ یورو اهدا شد. همچنین پنج جایزه ویژه ۵۰۰ یورویی برای هر بخش در نظر گرفته شد. مجموع جوایز این دوره به ۱۴۰۰۰ یورو خواهد رسید.

مسعود نجابتی در سخنانی با اشاره به اهمیت جشنواره و تشریح توضیحات پیشین استاد شجاعی طباطبایی، یادآور شد که علاوه بر هدف تولید آثار فاخر، هدف مهم دیگری نیز دنبال می‌شد: شناسایی طراحان گرافیکی همسو در سطح بین‌الملل. او تأکید کرد که در سال‌های گذشته در حوزه گرافیک از این امر غفلت شده بود؛ در حالی که استاد شجاعی طباطبایی در حوزه کارتون و کاریکاتور به‌تنهایی شبکه‌ای جهانی شکل داده است.

او افزود که در برخی بزنگاه‌ها، هنگام برگزاری رویداد‌های جهانی، کمبود ارتباط با طراحان هم‌سو به وضوح احساس می‌شد و تنها تعداد محدودی از طراحان کشور‌های همسایه در دسترس بودند. به همین دلیل، بخش پوستر به درخواست آنان به جشنواره افزوده شد تا زمینه شناسایی طراحان جدید فراهم شود. نجابتی تأکید کرد که همین تعداد آثاری که اکنون ارسال شده، نشان می‌دهد این هدف در مسیر درستی قرار گرفته است.

در ادامه ارائه گزارش عملکرد جشنواره، مسئولان بر اهمیت شناسایی طراحان همسو با موضوعات مقاومت در سطح جهانی تأکید کردند. به‌ویژه طراحانی که در این دوره منتخب شدند، برای دست‌اندرکاران جشنواره به‌منزله گام‌های نخست، اما بسیار مؤثر به شمار می‌روند. این رویداد سومین تجربه بین‌المللی در حوزه گرافیک محسوب می‌شود و امسال بخش جدیدی نیز به آن افزوده شد؛ از جمله بخش «فلسطین تنها نیست» و «هولوساید». همچنین تجربه‌های پیشین در موضوعاتی مانند بایکوت رژیم صهیونیستی در بازی‌های المپیک نیز پشتوانه مسیر فعلی بوده است. برگزارکنندگان این دستاورد را «گام چهارمی» در جهت شناسایی طراحان هم‌فکر و هم‌سو در سطح بین‌الملل توصیف کردند.

مسعود نجابتی در ادامه اظهار کرد: خصوصا افرادی که منتخب شدن برای ما قدم‌های اولم هستیم خیلی موثره فکر می‌کنم سومین اتفاقیه که داره توی حوزه بین الملل میفتی گرافیک هم بهش اضافه شده یعنی بخش رو هم اضافه کردیم توی فلسطین تنها نیست توی بخش موضوع هولوساید و حالا یه مقدارم تجربه توی بحث بایکوت رژیم صهیونیستی در بازی‌های المپیک و اینجا به نظرم ما قدم چهارم را برداشتیم توی شناسایی این طراحان در واقع عرض کردم همسو و هم فکر و هم جهت با موضوع مقاله خوب ۵۰۰ و ۳۵ اثر تو بحث در واقع پوستر جشنواره ارسال شده حالا جالبه بدونید که ما توی بخش داوری هم اساس رو گذاشتیم بر سخت گیری یعنی اصلا دنبال این نبودیم که بخوایم نمایشگاه رو با تعداد آثار زیادی در واقع اینجا به رخ بکشیم واقعاً سخت‌گیری صورت گرفت که به تعداد آثار قابل توجه قابل اطلاع موثر و فاخر برسیم. حدود ۵۶ اثر برای مرحله اول انتخاب شد از بین این ۵۳۵ عکسی که رسیده بود و یعنی هیئت انتخاب که همون هیئت داوری هم بود.