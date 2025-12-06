پخش زنده
امروز: -
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مبارزه موثر با آفتهای فرا مرزی بدون هماهنگی با کشورهایی همچون هند و پاکستان و سازمانهای تخصصی از جمله فائو امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی برومندی در همایش ملی «ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی» بر ضرورت همکاریهای بینالمللی در زمینه مقابله با تهدید ملخ صحرایی تاکید کرد و پیشنهاد داد که یک نشست هماندیشی و هماهنگی با کشورهایی که درگیر این آفت هستند و در مسیر سیکل زندگی آن قرار دارند در ایران تشکیل شود.
وی با بیان این که ایران با ۱۵ کشور همسایه است، افزود: ما مرز طولانی با کشورهایی داریم که ثبات سیاسی در برخی از آنها وجود ندارد و از این رو در مبارزه با این آفت جدی نیستند.
معاون امور باغبانی کشور گفت: آفت ملخ صحرایی با ماهیتی مهاجر و غیرقابل کنترل از مرزها عبور میکند و هرگونه تعلل، میتواند خسارتهای سنگینی به بخشهای مختلف کشاورزی کشور وارد کند.
محمدمهدی برومندی با اشاره به تجربه کشور در سالهای گذشته افزود: ما در جنوب کشور بیشترین خسارت را از ناحیه وقوع حوادث و تهدیدات طبیعی تجربه میکنیم و بخش کشاورزی، نخستین بخشی است که در معرض آسیب قرار میگیرد، از این رو، همکاریهای علمی، عملیاتی و اطلاعاتی با کشورهای همسایه و نهادهای بینالمللی، یک ضرورت اجتنابناپذیر محسوب میشود.
وی با اشاره به مباحث داخلی در حوزه مدیریت بحران و بودجهریزی کشور گفت: دستگاهها برای برنامهریزی و تجهیز امکانات، نیازمند منابع پایدار و شفاف هستند و اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، ضروری است که دولت و مجلس با نگاه دقیقتری به نیازهای واقعی حوزه مدیریت بحران توجه کنند.
معاون امور باغبانی کشور افزود: در نظامات بودجهریزی کشور و تامین اعتبار باید طرحی نو دراندازیم و چالش فرسودگی ناوگان مبارزه با ملخ صحرایی باید شفاف شود.
محمدمهدی برومندی همچنین بر ضرورت رصد مستمر، پایش هوشمند و مراقبت دقیق از مخاطرات طبیعی تاکید کرد و گفت: اگر رصد دقیق و پایش هوشمند انجام نشود، در تصمیمگیری دچار تاخیر میشویم و همین موضوع خسارتها را چند برابر میشود.
وی درهمین حال بر استفاده از فناوریهای نوین جهان برای پیشگیری و مبارزه با ملخ صحرایی و استفاده از تجربیات بینالمللی در این حوزه تاکید ورزید و افزود: نوع مدیریت، سیاستگذاریهای ما و بررسی آسیبها نیز در مهار ملخ صحرایی موثر است.