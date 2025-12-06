با حضور رئیس فدراسیون زورخانهای و پهلوانی؛
معرفی رئیس جدید هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی لرستان
رئیس جدید هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی لرستان با حضور رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان لرستان با حضور مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون زورخانهای و کشتی پهلوانی، فرهاد دیناروند مدیرکل ورزش و جوانان لرستان و اعضای مجمع برگزار شد.
در این مجمع داریوش نظری با کسب ۱۲ رأی از مجموع ۱۶ رأی مأخوذه و بهدست آوردن اکثریت آرا، بهعنوان رئیس هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی لرستان برای یک دوره چهارساله انتخاب شد.
پیش از این، سعید رومیانی سرپرستی هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان را بر عهده داشت.