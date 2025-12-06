معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: تعلیق پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی «فلایتیو» به معنای تعطیلی کامل این مجموعه نیست، اما تا زمان تسویه کامل بدهی مسافران، این شرکت مجاز به ایجاد تعهد جدید یا فروش خدمات تازه نخواهد بود.

حمیدرضا صانعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به پیگیری مستمر سازمان برای احقاق حقوق مردم گفت: هدف از این تصمیم، حفظ اعتماد مسافران و نظارت بر اجرای دقیق تعهدات شرکت‌های فعال در حوزه فروش بلیت هواپیماست.

وی افزود: تعلیق یکی از ابزارهای نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری است تا از ایجاد تعهدات جدید توسط شرکت‌هایی که دارای شکایت یا تخلف هستند جلوگیری شود و فرصت لازم برای جبران خسارت‌های گذشته فراهم گردد.

به گفته صانعی، سازمان هواپیمایی در تماس مداوم با مدیران «فلایتیو» قرار دارد و این مجموعه موظف است منابع موجود خود را برای پرداخت بدهی‌ها و حقوق مسافران اختصاص دهد.

معاون سازمان هواپیمایی تأکید کرد: پس از اطمینان از رفع تعهدات و ارائه تضمین‌های لازم، امکان بازگشت به فعالیت برای این استارتاپ فراهم خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، پروانه فعالیت شرکت دور پرواز (فلایتیو) به دلیل احراز تخلفات و تعدد شکایات ثبت‌شده در سامانه حقوق مسافر، به مدت یک ماه تعلیق شده است.

ادامه فعالیت این شرکت منوط به رعایت کامل ضوابط و اصلاح ساختار عملکردی آن خواهد بود.