پخش زنده
امروز: -
شبکههای سیما در قالب ششمین رویداد ملی «ایران جان ـ گلستان ایران»، با پخش ویژهبرنامههایی متنوع، ظرفیتها و جذابیتهای اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان گلستان را به مخاطبان معرفی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پس از خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی حالا نوبت به گلستان، دیار دین، دانش و فرهنگ رسیده است. زمان پخش این ویژهبرنامهها از امروز شنبه ۱۵ آذر آغاز شده و تا جمعه ۲۱ آذر ماه ادامه خواهد داشت.
طرح «هفتههای ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، میکوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استانهای رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایههای انسانی و طبیعی، چهرههای نامدار و گمنام، ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشههای هویتی ایرانیان را محکمتر میسازد و اینبار، گلستان میزبان این رویداد ملی است.
در هفته «گلستان ایران»، علاوه بر برنامههایی که به این استان میپردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیکهایی نیز از شبکههای سیما پخش میشوند.
در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامههای شبکههای تلویزیونی ارائه شده است:
شبکه یک
در راستای توجه ویژه شبکه یک سیما به معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، معنوی و مردمی استانها، این شبکه در هفته «ایرانِ جان» با حضور گسترده در استان گلستان مجموعهای متنوع از برنامههای خود را از این خطه شمالی کشور روانه آنتن میکند.
برنامه «صبحبخیر ایران» نیز در بخش «ایران گشت» این هفته به اخبار حوزه استان گلستان میپردازد.
همچنین این برنامه در بخش «روستا»، روستاهای این استان را معرفی میکند.
پنجشنبه این هفته اهالی یکی از روستاهای گلستان به عنوان مهمان در برنامه حضور خواهند داشت و درباره جاذبهها، ظرفیتها و زندگی محلی این منطقه با مخاطبان گفتوگو میکند.
این بخش با هدف ارائه تصویر واقعی از نقاط کمتر دیدهشده استان گلستان تهیه شده است.
برنامه اذانگاهی «آفتاب شرقی» این هفته حال و هوایی متفاوت خواهد داشت.
در این ویژهبرنامه، حجت الاسلام عباسعلی گرزین به عنوان کارشناس مذهبی از روستای زیارت و میان جنگلهای تماشایی توسکستان گرگان به ارائه مباحث معرفتی میپردازد.
طبیعت روحنواز توسکستان فضایی معنوی و کمنظیر برای آیتمهای اذانگاهی برنامه ایجاد کرده و مخاطب را با زیباییهای معنوی و طبیعی گلستان همراه میسازد.
برنامه «سیماى خانواده» از شنبه تا دوشنبه با رویکردی اجتماعی و خانوادهمحور، از خانه امیرلطیفی گرگان پخش خواهد شد.
این برنامه میزبان جمعی از فعالان حوزه خانواده، تسهیلگران و واسطهگران ازدواج، فعالان حوزه جمعیت و حیات جنین است.
همچنین زوجهای جوان با حضور در استودیو محلی برنامه، در کنار کارشناسان فرهنگ عامه به گفتوگو درباره تجربههای بومی، الگوهای ازدواج، سبک زندگی و موضوعات مرتبط با خانواده در استان گلستان میپردازند.
عوامل برنامه «پایش» در این هفته به استان گلستان سفر میکنند و این برنامه به صورت زنده، با دعوت از مسئولان و فعالان اقتصادی استان، به معرفی ظرفیتها و چالشهای اقتصادی در استان گلستان میپردازد.
برنامه «تسبیح صبا» نیز در راستای ویژههفته ایرانِ جان با محوریت گلستان پخش خواهد شد.
در این برنامه سحرگاهی با اجرای مجید یراق بافان، اشعار شاعران استان گلستان خوانده میشود و به معرفی علما، بزرگان و شهدای اهل تسنن و تشیع استان گلستان اختصاص دارد.
دو برنامه گفتوگومحور «نوجهان» و «ایران امروز» نیز در جریان این هفته، بهصورت ویژه از مهمانان و چهرههای شاخص استان گلستان دعوت خواهند کرد تا در بخشهای مختلف برنامه به بیان دیدگاهها، دستاوردها و ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این استان بپردازند.
در ادامه حضور رسانهای شبکه یک در این استان، گروه برنامه «ورزش و مردم» نیز با استقرار در میان مردم گلستان، گزارشهای میدانی، گفتوگو با چهرههای ورزشی و روایتهایی از شور و نشاط ورزشی این استان را آماده پخش کرده است.
برنامه «به توان مردم» که به معرفی فعالیتهای گروه جهادی میپردازد، در این هفته میزبان فعالان گروههای جهادی استان گلستان خواهد بود.
شبکه دو
برنامه «صبحانه ایرانی» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۹ و ۲۰ آذر، بهصورت زنده از گلستان پخش خواهد شد. این برنامه صبحگاهی که هر روز ساعت ۷ روی آنتن میرود، با اجرای المیرا شریفیمقدم، مجید یحیایی و محمد قاسمی، حالوهوای گلستانی را به خانههای مردم میآورد و با معرفی جاذبههای گردشگری، سنتهای محلی و گفتوگو با چهرههای مردمی، آغاز روزی متفاوت را رقم میزند.
برنامه خانوادگی «عصر خانواده» نیز در همین روزها حوالی ساعت ۱۸ از گلستان روی آنتن میرود.
این برنامه با اجرای محسن آزادی، فاطمهسادات متولیان و نیلوفر شاهرخی، آیینها و سبک زندگی مردم استان را روایت میکند و فضایی گرم و صمیمی برای گفتوگو درباره فرهنگ خانواده گلستان فراهم میسازد.
برنامه گفتوگومحور «زمانه» نیز چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۲۳ از گلستان پخش میشود؛ برنامهای که با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی، نگاهی تحلیلیتر به ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان خواهد داشت.
علاوه بر این، هر روز ساعت ۹:۴۵ گزارشهایی همچون «نگارستان ایران»، «گلستانجان؛ جنگلهای هیرکانی»، «موشنگرافیک استان گلستان»، «سرزمین آبشارها»، «ایرانجان صنایعدستی»، «گلستان ایثار و شهادت» و «ورزش و شهداء» روی آنتن میرود.
در ادامه، از شنبه تا جمعه ساعت ۱۱:۳۵ مجموعهای از برنامهها با محور ایثار و شهادت، ورزش و شهداء، معرفی تفرجگاهها، خوشامدگویی، مزارع گردشگری و معرفی روستاهای استان پخش خواهد شد. در ساعت ۱۴:۱۵ این هفته نیز به روایتهای مختلفی از گلستان اختصاص دارد؛ از «گلستانجان، شهرستان گرگان» تا معرفی روستای جعفرآباد ملک، جفاکنده، تیزر کلی استان، پخت نان محلی رامیان و همچنین اماکن تاریخی گلستان از شنبه تا جمعه و در ساعت ۱۷:۲۵ نیز گزارشهایی با محور معرفی روستاها، خوشامدگویی، صنایعدستی، ایثار و شهادت و همچنین روایتهایی از جنگلهای هیرکانی به نمایش درمیآید.
در ساعت ۲۰:۱۰ نیز مخاطبان شاهد برنامههایی درباره مزارع گردشگری، تفرجگاههای استان، ورزش و شهداء، سرزمین آبشارها و موشنگرافیک استان خواهند بود.
شبکه دو همچنین در طول این هفته مجموعهای از مستندهای ویژه استان گلستان را حوالی ساعت ۱۵:۳۰ پخش میکند: مستند «نقش زندگی» روز شنبه ۱۵ آذر؛ مستند «روستای دیگچه یسیر گچن» روز سهشنبه ۱۸ آذر؛ مستند «گلستان؛ مراوهتپه» روز چهارشنبه ۱۹ آذر؛ مستند «آبی صحرا» روز پنجشنبه ۲۰ آذر و در نهایت مستند «استان گلستان ـ آققلا» روز جمعه ۲۱ آذر روانه آنتن میشود.
با این همراهی گسترده، شبکه دو سیما میکوشد تا در قالب گزارشها، روایتها و برنامههای زنده، چهره واقعی و پرظرفیت استان گلستان را به نمایش بگذارد؛ استانی که از جنگلهای هیرکانی تا دشتها و آبشارهایش، و از فرهنگ غنی تا زندگی پرتلاش مردمش، بخش مهمی از هویت ایران را در دل خود جای داده است.
شبکه سه
در آستانه «هفته گلستان»، برنامه «سلام صبح بخیر» ویژهپردازی گستردهای را برای معرفی ظرفیتها، فرصتها و چالشهای این استان در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژه برنامه، ارائه تصویری واقعی و الهامبخش از استان گلستان است.
برنامه با ترکیبی از گفتوگوهای زنده، آیتمهای اختصاصی و ارتباط با مرکز گلستان، تلاش میکند حال و هوای استان گلستان را به استودیو بیاورد.
در میز ایران، کارآفرینان، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان گلستان حضور خواهند داشت تا از تجربهها و دستاوردهای خود بگویند. میز ورزشی میزبان ورزشکاران و مفاخر ورزشی گلستان خواهد بود و گفتوگو با استاندار و شهردار گلستان نیز بخشی از برنامه است تا ظرفیتهای استان و مسائل مهم مورد توجه قرار گیرد.
همچنین هر روز یک آیتم اختصاصی درباره گلستان پخش میشود.
برنامه «صبح و نشاط» از یکی از شهرستانهای استان گلستان به صورت زنده و میدانی روز جمعه ۲۱ آذر ماه پخش خواهد شد.
این برنامه شامل بخشهای حضور خوانندگان و گروههای سرود استان گلستان، تقدیر از خانواده معظم شهدای استان، خاطره گویی و گفتوگو با قهرمانان ورزشی استان است. همچنین فیلرهای تولیدی کوتاه بر اساس ظرفیتهای استان گلستان در برنامه نیز پخش میشود.
در برنامه «سمت خدا» بعد از پخش آیتم ترتیل قرآن، ثواب صفحه قرائت شده را به شهدای شاخص استان گلستان تقدیم خواهد شد و در روز دیگر ثواب قرائت قرآن را تقدیم علمای مرحوم شاخص استان میشود.
در این برنامه نیز علما دینی برجسته استان گلستان و کتب دینی تالیف شده در این استان معرفی میشوند.
«طبیب» با حضور پزشکان مطرح استان گلستان روی آنتن میرود.
برنامه «طبیب» در نظر دارد از گزارش جامع از پیشرفتههای چشمگیر پزشکی در این استان تهیه نماید.
برنامههای «گزارش ورزشی» و «فوتبال برتر» متناسب با هفته گلستان پخش میشوند و به معرفی ظرفیتهای ورزشی استان گلستان خواهد پرداخت.
جانمایی دو مستند در خصوص استان گلستان در کنداکتور شبکه سه که در هفته استان گلستان پخش خواهد شد.
فیلرهای تولیدی کوتاه در خصوص استان گلستان که توسط مرکز طرح و برنامه ریزی در اختیار این شبکه قرار گرفته است نیز به صورت پر تکرار در طول هفته پخش خواهد شد.
شبکه چهار
از گروه علم و فناوری برنامه «چرخ»، «مان» و «قاب زندگی» به استان گلستان میپردازند.
«چرخ» در برنامه روزهای دوشنبه و سهشنبه خود به روایت فناوران استان گلستان و بازنمایی دستاوردهای علمی این استان خواهد پرداخت.
ساعت پخش برنامه «چرخ» که به صورت زنده روی آنتن میرود ۱۹ است.
«مان»، برنامه تخصصی نقد معماری و شهرسازی که در روزهای پنجشنبه ساعت ۲۲:۳۰ به صورت زنده از شبکه چهار پخش میشود این بار هم در رویداد ایران جان، معماری استان هدفِ رویداد را در دستور کار خود قرار داده و در برنامه پنجشنبه ۲۰ آذر با دعوت از معماران و متخصصان شهری استان گلستان، موضوعاتی نظیر گردشگری، شهرسازی و معماری استان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
«قاب زندگی» که به صورت میان برنامه از شبکه چهار پخش میشود، رویدادهای این هفته را از استان گلستان به تصویر خواهد کشید.
برنامه «هنرستان» برنامهای است از گروه ادب و هنر شبکه، که سه بار در هفته با ارائه گزارشهای تصویری، رویدادهای فرهنگی و هنری کشور را پوشش میدهد.
این برنامه در هفته گلستانِ ایران به برنامهها و رویدادهای فرهنگی و هنری این استان که به مناسبت رویداد ایران جان برگزار میشود خواهد پرداخت.
«هنرستان» در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷ از شبکه چهار پخش میشود.
شبکه چهار به مناسبت رویداد ایران جان در هفته گلستان سه مستند و مجموعه مستند را هم برای پخش آماده کرده است.
هفت قسمت از مجموعه مستند «گلستانم آرزوست»، در روزهای شنبه و جمعه، ساعت ۱۷:۳۰، و روزهای یکشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۰:۳۰ به روی آنتن شبکه میرود. مجموعه مستند «گلستانم آرزوست» با سفر به جای جای استان زیبای گلستان به آشنایی و معرفی جاذبه ها، توانمندیهای اقتصادی، سنتهای بومی و اقوام مختلف و همچنین میراث باستانی، آیینها و غذاهای محلی میپردازد.
مستند «لبخند زمین»، در روز دوشنبه، ساعت ۲۱ پخش میشود.
این مستند روند بیابانی شدن استان گلستان، به علل بیابان زائی و راههای بیابان زدایی میپردازد؛ و مستند «طلای وامنان» که درچهارشنبه، ساعت ۲۱ از شبکه چهار به نمایش در میآید تلاش مردم روستای وامنان از توابع بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر استان گلستان را برای اقدام به کشت زعفران به تصویر کشیده است.
شبکه نسیم
برنامههای «نسیم آوا»، «هموطنز»، «نما»، «مستند»، «خوش نمک»، «طنزیم» متناسب با هفته گلستان از شبکه نسیم روی آنتن میروند.
مستند، کلیپ، میان برنامه و نما (خلاصه فیلم) از جمله برنامههایی هستند که با موضوع گلستان از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.
مستند «سفرنامه استان گلستان» به روایت اسماعیل باستانی در قالب برنامه «طنزیم» در جدول پخش شبکه نسیم جانمایی شده است.
برنامه «خوش نمک» نیز با اجرای علی زرگر با حضور شرکت کنندگان گلستانی و پخش موسیقی گلستانی پخش میشود.
شبکه آموزش
مستند «بچههای من» با معرفی یک خیر مدرسهساز استان گلستان، شنبه ۲۲ آذر ساعت ۲۳:۱۰ پخش میشود.
مستند «حاجرضا»، درباره حاج رضا کردکتولی چهره خیر مدرسهساز و بیمارستانساز استان، دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۲۲:۰۰ روی آنتن میرود.
مستند «در مکتب مصطفی» با روایت دانشجویان اتباع دانشگاه جامعهالمصطفی العالمیه گرگان، یکشنبه ۱۶ آذر ساعت ۲۲:۰۰ پخش میشود.
مستند پرتره «یکی مثل ما» درباره مرحوم عطا صفرپور، هنرمند شناختهشده سیاهباز، سهشنبه ۱۸ آذر ساعت ۲۲:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.
مستند «ریحانه» با محوریت معرفی یکی از بانوان کارآفرین، حافظ قرآن و مدرس مدارس استان گلستان، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۲:۰۰ پخش میشود.
مستند «روستای ریگ چشمه» پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه ۲۱ آذر مستند «سیاه رودبار» ساعت ۱۴:۴۵ پخش میشود.
در بخش معرفی فرهنگ و جاذبههای بومی، برنامه «نقش زندگی» به بررسی جنبههای فرشبافی ترکمن و صنایعدستی استان و جایگاه علمی آن اختصاص دارد.
برنامه «گلستان نگارستان ایران» نیز به معرفی جاذبههای گردشگری استان گلستان میپردازد.
در ادامه، از مجموعه «آبادی»، مستند «سیاهرودبار» ساعت ۱۸:۳۰ و مستند «روستای ریگچشمه» ساعت ۷:۳۰ روز ۲۱ آذر پخش میشود.
همچنین فیلرها و میانبرنامههایی مرتبط با جاذبههای فرهنگی، طبیعی، تاریخی، کشاورزی و بومگردی استان گلستان در جدول پخش شبکه آموزش گنجانده شده است.
برنامه «مثبت آموزش» از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۸ با ارتباط مستقیم از استان گلستان و معرفی امکانات و ظرفیتهای این استان پخش میشود و برنامه «هیچوقت دیر نیست» نیز از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ به موضوعات مرتبط با استان خواهد پرداخت.
شبکه قرآن و معارف
«مسجد نشان، مسجد جامع گرگان»، این مستند به طور ویژه به معرفی مسجد جامع گرگان پرداخته و معرف تاریخچه این بنای مذهبی، تاریخی است، «مسجد نشان» یکشنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
«خوش مسیر» عنوان مجموعهای است که با نگاهی متفاوت، فعالیتهای خودجوش قرآنی در استانهای مختلف کشور را به تصویر میکشد؛ و در این قسمت به طور ویژه به استان گلستان میپردازد.
«خوش مسیر» دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
«در مکتب مصطفی (ص)»، مستندی است از طلاب حوزه علوم دینی که از دیگر کشورها به ایران آمده و در حوزههای مختلف علوم دینی تحقیق و تحفص میکنند.
این مستند روایت دکتر سید زهیر المسلینی، استاد جامعه المصطفی العالمیه است که در شهر گرگان، استاد دانشگاه شده است.
مستند یاد شده، سه شنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
در همین خصوص برنامههای زنده «قرارگاه» و «آرمان» نیز فراخور حوزه رسانهای خود در خصوص ظرفیتهای قرآنی و مذهبی استان گلستان برنامههای خود را پخش خواهند کرد.
«قرارگاه» روزهای زوج ساعت ۲۱ و «آرمان» روز جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۱ پخش میشود.
شبکه سلامت
برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان گلستان از ساعت ۲۰ با حضور مسئولان این استان به بررسی چالشهای نظام سلامت ایران میپردازد.
برنامههای «مثبت سلامت»، «مادر، کودک»، «ضربان»، «پنجره باز» و «حال خوب» منعطف با پویش ایران جان از شبکه سلامت پخش میشوند.
شبکه افق
شبکه افق با پخش مستندهای ویژه و میان برنامههایی درباره استان گلستان در رویداد ایران جان با مخاطبان خود همراهی میکند.
برنامه صبحگاهی «ایران من» هر روز ساعت ۱۰ مرتبط با استان گلستان پخش میشود و برنامه «ساعت ۱۹» نیز در این خصوص روی آنتن میرود.
برنامه تلویزیونی «انارستان» شبکه افق از روز شنبه ۱۵ آذر تا دوشنبه ۱۷ آذرماه با استقرار در خانه تاریخی امیر لطیفی گرگان و ارائه خدمات ویزیت رایگان طب ایرانی در خدمت مردم استان گلستان خواهد بود.
در این رویداد، جمعی از برجستهترین اساتید و متخصصان طب سنتی کشور شامل استاد رامین تاجبخش، دکتر غلامرضا کردافشاری، دکتر محسن ستاری، دکتر ولیالله گرایلی ملک، دکتر سعید محسنی و دکتر علی مظفرپور حضور خواهند داشت و مراجعان را بهصورت رایگان ویزیت میکنند.
پخش این رویداد بهطور زنده از شبکه افق انجام میشود؛ بهگونهای که برنامه «انارستان» همزمان از تهران و گرگان روی آنتن خواهد رفت.
اجرای بخش گرگان بر عهده آرمان غفاریان است و در این بخش، اساتید و کارشناسان طب ایرانی استان به طرح مباحث تخصصی، بررسی ظرفیتهای گیاهان دارویی و موضوعات مرتبط با اقلیم گلستان خواهند پرداخت.
برنامه «مدار» به صورت زنده متناسب با هفته گلستان پخش میشود.
تیزرها و میان برنامههای ایران جان گلستان ایران نیز در فواصل برنامهها روی آنتن میرود. همچنین مستند «برای نگار» نیز روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ساعت ۱۸:۳۰ پخش میشود.
شبکه کودک
ویژه برنامه «مل مل» با حضور در شهرستانهای گلستان با حضور عروسکهای مل مل و بزباش و اجرای حسین اکبری به صورت زنده از شبکه کودک پخش میشود.
شبکه مستند
یک بسته ۳۰ دقیقهای شامل ۸ مستند مرتبط با مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی استان گلستان در ساعت ۱۸:۰۰ در کنداکتور پخش شبکه مستند قرار گرفته است. همچنین ۷ مستند نیز در این هفته، ساعت ۱۱:۰۰ نیز روی آنتن شبکه مستند میروند.
مستندهای «من میمانم»، «ماهر»، «حاج رضا»، «طعم زندگی»، «خادم قرآن»، «طاها»، «آنه خدیجه» و «نگارستان (گلستان)» ساعت ۱۸:۰۰ و «طلای وامنان»، «دست ها»، «سرزمین هانیه»، «یکی مثل ما»، «کاش آنجا نبودیم» و «خانم طبیب» ساعت ۱۱:۰۰، از شنبه ۱۵ آذر تا جمعه ۲۱ آذر از شبکه مستند پخش میشوند.
همچنین میان برنامه، برش مستند، مستندهای کوتاه، کلیپ و نماهنگ نیز در فواصل کنداکتور پخش خواهد شد.
مستند «من میمانم» روایتگر زندگی سید عقیل سادات حسینی تنها بازمانده جزیره آشوراده در استان گلستان است که به شغل دامداری و پرورش اسب اصیل ترکمن مشغول است.
مستند «ماهر» روایتگر مقابله مردم روستای سقر یلقی با سیل در آققلا، استان گلستان، در نوروز ۱۳۹۸ است. این مستند از زبان یکی از جوانان روستا به نام ماهر بازگو میشود و تلاشهای مردم در برابر این بحران را به تصویر میکشد.
مستند «حاج رضا» روایتی از زندگی حاج رضا، خیر نیکاندیش اهل کتول گلستان، که عمر خود را وقف خدمت به مردم و آبادانی منطقهاش کرد.
مستند «طعم زندگی» به تولید توت فرنگی در روستای شفیع آباد فندرسک در استان گلستان میپردازد.
مستند «خادم قرآن» به آشنایی با زهرا خادم زاده حافظ کل قرآن و مبلغ مذهبی در گرگان میپردازد.
مستند «طاها» روایتی از ویژگیهای شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لو از زبان همسر و آشنایان او است.
مستند «آنه خدیجه» روایتگر زندگی خدیجه پقه است که با وجود از دست دادن دست راست خود در کودکی، با پشتکار و اراده، به یادگیری و حرفهی قالیبافی روی میآورد. او با حمایتهای خانواده، کار خود را گسترش داده و آثارش در نمایشگاههای بینالمللی مورد تقدیر قرار گرفته است.
«نگارستان» (گلستان) مجموعهای از میان برنامهها با موضوعیت استان گلستان است.
مستند «طلای وامنان» روایت مردم روستای وامنان از توابع بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان است که با تلاش خود اقدام به کشت زعفران کرده و به موفقیتهایی دست یافتهاند.
«دست ها» روایتی از کارآفرینی در بخش صنایع دستی در استان گلستان است.
مستند «سرزمین هانیه» به معرفی روستای کوهستان حاجی آباد از توابع شهرستان کردکوی در استان گلستان پرداخته و از زبان دختری به نام هانیه به شرح خصوصیات جغرافیایی و اقتصادی این روستا میپردازد.
«یکی مثل ما» روایت تلاشهای دکتر محمد پسرک لی، پژوهشگر و گیاه شناس است.
مستند «کاش آنجا نبودیم» به معرفی امین طبرسا، جوان ورزشکار قطع نخاعی که در یک حادثه دچار آسیب شده است و اکنون به پارالمپیک راه یافته است میپردازد.
مستند «خانم طبیب» روایتی از دکتر میر بهبهانی، فوق تخصص خون و سرطان کودکان است که از تحصیل در رشته پزشکی و کمک به بیماران و کودکان سرطانی در گرگان است.
«نعمتی به نام کلزا» معرفی تولید محصول کشاورزی کلزا برای روغن گیری در روستای چهارده شهرستان کردکوی است.
شبکه تهران
برنامه «تهران ۲۰» با گفتوگوهای حضوری، تلفنی و تصویری با مسئولان اجرایی و نمایندگان استان از جمله استاندار گلستان، به طرح چالشها، مطالبات مردمی و اقدامات انجامشده در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و سایر امور استان میپردازد.
برنامه «سلام تهران» در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۹ و ۲۰ آذر با حضور مهمانانی از استان گلستان و پخش گزارشها و تیزرهای مرتبط، به بحث درباره ظرفیتهای گردشگری، تفریحی و فرهنگی استان خواهد پرداخت.
برنامه «به خانه برمیگردیم» نیز در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر با بخشهای متنوعی شامل پخت غذاهای محلی، معرفی صنایع دستی و بناهای تاریخی، میزبان نمایندگان استان گلستان خواهد بود.
همچنین برنامه «بچهها بیایید تماشا» در قالب شعر، موسیقی، گزارش و معرفی بناهای تاریخی و برنامه «طهرانشاط» با آیتمهای شاد، نمایشی، موسیقی محلی و سنتی و حضور میهمانان فرهنگی و هنری، به معرفی جلوههای استان گلستان میپردازند.
برنامه «تا نیایش» نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۷ و ۱۸ آذر به صورت زنده با معرفی شهدای استان، تبیین ویژگیهای اخلاقی و خوانش وصیتنامههای آنان، همراه با موضوعات دینی از جمله وحدت مذاهب، روی آنتن خواهد رفت.
میانبرنامههای متعددی نیز با موضوع ظرفیتها، جذابیتها و آداب و رسوم استان گلستان نیز در طول این هفته پخش خواهد شد.
شبکه نمایش
فیلمهای تلویزیونی «دختری به نام شایلی»، «روزهای پاییزی»، «سکوت صحرا»، «یل فام»، «حکم مادری»، «گلی جان» و «مینی بوس»؛ از شنبه ۱۵ آذر ماه تا جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشوند.