مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد از نواخته شدن زنگ پژوهش توسط دانشآموزان همزمان با آغاز هفته پژوهش خبر داد و بر اهمیت پژوهش و تحقیق در ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، غفاریان، با اشاره به شعار هفته پژوهش امسال با عنوان «سرمایهگذاری در پژوهش و ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی» گفت: امروز زنگ پژوهش توسط دانشآموزان به صدا درآمد و مراسم ویژهای در این زمینه برگزار شد.
وی افزود: برنامههای متعددی از جمله کارگاههای آموزشی و پژوهشی برای دانشآموزان و دبیران، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ آذرماه در نمایشگاه دائمی یزد برگزار خواهد شد و در دستور کار آموزش و پرورش استان یزد قرار دارد.
غفاریان تأکید کرد: پژوهش، تحقیق و برنامهریزی، کلید موفقیت نظام تعلیم و تربیت است و امیدواریم با تلاش مشترک آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط، شاهد رشد و ارتقای پژوهش در مدارس استان باشیم.
این مراسم در آموزشگاه رشد یزد با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد و از ۲۰ نفر از پژوهشگران برتر دانشآموزی استان یزد تجلیل شد.