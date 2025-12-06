پخش زنده
امروز: -
مدیر مجتمع مس سونگون، از شتابگیری برنامههای محیطزیستی خبر داد و اعلام کرد: احیای جنگلهای قرهداغ به عنوان راهبرد اصلی توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداو و سیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، اصغر باقریان، با بیان اجرای طرح جنگلکاری ۴۰۰ هکتاری گفت: تاکنون ۱۶ هزار اصله نهال سازگار با اقلیم منطقه کاشته و آبیاری شده است. فاز دوم کاشت پاییزه با ۱۰ هزار نهال دیگر آغاز میشود تا مجموع کاشت امسال به ۲۶ هزار اصله برسد.
باقریان به آمادهسازی بیش از ۳۶ هزار چاله کاشت، نصب پنج تانکر ۲۰ هزار لیتری آب و ۵ کیلومتر شبکه آبیاری اشاره کرد و این اقدامات را پایههای بقای نهالها توصیف نمود. این زیرساختها طرحهای احیا را به نتایج پایدار و قابل اندازهگیری میرساند.
وی گفت: طرح کمربند سبز بزرگراه خواجه–ورزقان با آمادهسازی ۵ هزار چاله و آغاز کاشت پاییزه از اوایل آذر پیشرفت کرده و هدف آن ایجاد نوار سبز ماندگار در ورودی ورزقان است.
مدیر مجتمع سونگون با بیان اینکه این مجتمع توسعه صنعتی و توسعه محیطزیستی را دو مسیر جدا از یکدیگر نمیداند و خود را مسئول حفظ سرمایههای طبیعی قرهداغ میداند، افزود: سونگون در کنار تولید طلای سرخ، پاسدار طلای سبز آذربایجان خواهد بود و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.