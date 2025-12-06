مدیر مجتمع مس سونگون، از شتاب‌گیری برنامه‌های محیط‌زیستی خبر داد و اعلام کرد: احیای جنگل‌های قره‌داغ به عنوان راهبرد اصلی توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفته است. ​

به گزارش خبرگزاری صداو و سیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، اصغر باقریان، با بیان اجرای طرح جنگل‌کاری ۴۰۰ هکتاری گفت: تاکنون ۱۶ هزار اصله نهال سازگار با اقلیم منطقه کاشته و آبیاری شده است. فاز دوم کاشت پاییزه با ۱۰ هزار نهال دیگر آغاز می‌شود تا مجموع کاشت امسال به ۲۶ هزار اصله برسد. ​

باقریان به آماده‌سازی بیش از ۳۶ هزار چاله کاشت، نصب پنج تانکر ۲۰ هزار لیتری آب و ۵ کیلومتر شبکه آبیاری اشاره کرد و این اقدامات را پایه‌های بقای نهال‌ها توصیف نمود. این زیرساخت‌ها طرح‌های احیا را به نتایج پایدار و قابل اندازه‌گیری می‌رساند. ​

وی گفت: طرح کمربند سبز بزرگراه خواجه–ورزقان با آماده‌سازی ۵ هزار چاله و آغاز کاشت پاییزه از اوایل آذر پیشرفت کرده و هدف آن ایجاد نوار سبز ماندگار در ورودی ورزقان است. ​

مدیر مجتمع سونگون با بیان اینکه این مجتمع توسعه صنعتی و توسعه محیط‌زیستی را دو مسیر جدا از یکدیگر نمی‌داند و خود را مسئول حفظ سرمایه‌های طبیعی قره‌داغ می‌داند، افزود: سونگون در کنار تولید طلای سرخ، پاسدار طلای سبز آذربایجان خواهد بود و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.