به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دوره داوری بین المللی کنفدراسیون آسیا که از روز شنبه هشتم آذرماه با تدریس محمد شاهمیری و حضور ۲۲ داور در تاشکند آغاز شده بود، امروز (شنبه ۱۵ آذرماه) به پایان رسید.

مجتبی نعمتی فیروز آباد، پروانه فامیلی فرد و سید سعید واعظی سه داور ملی والیبال ایران که در راستای اهداف فدراسیون و ماموریت ویژه‌ کمیته داوران در این دوره حضور داشتند، با قرار گرفتن در فهرست پنج داور برتر این دوره پذیرفته شدند.

محمد شاهمیری مدرس ایرانی کنفدراسیون والیبال آسیا که سابقه درخشانی در دنیای قضاوت مسابقات جهانی و المپیکی معتبر دارد، درباره این دوره و عملکرد داوران کشورمان افزود: این دوره حضور بیست و دو شرکت کننده از کشورهای ایران، کویت، عراق، سوریه، هند، ازبکستان، مالدیو، قزاقستان، بنگلادش و … پیگیری شد.

ناظر فدراسیون جهانی و کنفدراسیون والیبال آسیا، تصریح کرد: این دوره به مدت هفت روز برگزار شد که داوران شرکت کننده علاوه بر یادگیری مباحث تئوری، در تورنمنت کاپ ازبکستان مباحث عملی خود را انجام دادند.

شاهیمری مدیر و مدرس دوره کاندیدای داوری بین المللی درباره عملکرد سه داور ایرانی گفت: سه نماینده ایران بسیار عالی و پرتوان شرکت کردند و جزو پنج نفر اول دوره قرار گرفتند.