استاندار کردستان گفت: سهمیه واردات مرزنشینان استان از ۵۴۰ به ۶۶۰ میلیون دلار در سال آینده افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، لهونی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به اینکه دولت با اجرای قانون ساماندهی، دنبال بهبود وضعیت مرزنشینان است گفت: در این قانون واردات کالا در مرحله ترخیص مشمول پرداخت ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌شود.

وی افزود: امسال بر اساس قانون ساماندهی ظرفیت ورود ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون عوارض به استان وجود دارد.

مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه از حذف صورتحساب‌های مالیاتی کاغذی از اول دی ماه خبر داد و گفت: صورتحساب‌های مالیاتی کاغذی با هدف تحقق عدالت مالیاتی و هوشمندسازی باید در بستر سامانه الکترونیکی انجام شود.