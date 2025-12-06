فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از اجرای طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: به دنبال اجرای این طرح، ۱۵۲ نفر مجرم در سطح شهر اردبیل دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفی فعال، فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اردبیل باهدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون‌گریزان طرح آرامش در شهر را به مدت ۷۲ ساعت اجرا کردند.

وی افزود: به دنبال اجرای این طرح، ۱۵۲ نفر مجرم در سطح شهر اردبیل دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: از نتایج دیگر این طرح می‌توان به توقیف ۱۵ دستگاه خودرو، ۹ دستگاه موتور سیکلت و دستگیری ۹ نفر سارق و کشف ۲۱ فقره پرونده سرقت اشاره کرد.