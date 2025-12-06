در شانزدهمین هفته از «سینما افق»، چندین فیلم سینمایی در گونه‌های مختلف سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روانه آنتن پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی «خلبان»، «پی ۲۲»، «ریسمانی نزدیک‌تر از رگ»، «گذرگاه»، «وانتافه» و «بیا از گذشته حرف بزنیم»؛ از شنبه ۱۵ آذر ماه تا پنج شنبه ۲۱ آذر ماه از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «خلبان» به کارگردانی «جمال شورجه»، شنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: بغداد با دعوت از خبرنگاران خارجی و مشهورترین آنها بلومی به عنوان خبرنگار مستقل خارجی و همچنین با استخدام یکی از مسؤولان خبری غربی با نام داوید در روز‌های پیش از برگزاری کنفرانس سران کشور‌های غیر متعهد تبلیغات گسترده‌ای را به منظور امن نشان دادن محل برگزاری کنفرانس در بغداد به راه می‌اندازد.

علی دهکردی، جعفر دهقان، نگین صدق گویا، اصغر محبی، هوشنگ توکلی، علی رامز، زهره صفوی، فرامرز شهنی، امیر معاون زاده و احمد جوهری در فیلم سینمایی «خلبان» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، یک شنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره حادثه ناوچه جوشن در سال ۶۷ در ایران است.

حادثه ناوچه جوشن در رابطه با درگیری نظامیان ایرانی و نظامیان آمریکایی در دریا است.

بعد از این اتفاق سال‌ها بعد پسر شهید محمدی یکی از ناخدایانی که در این جنگ شهید شدند با دختر سرگرد هادی فرمانده بازنشسته تکاوران نیروی دریایی قرار ازدواج می‌گذارند در شب مراسم ازدواج، داماد با حقایقی رو‌به‌رو می‌شود و به مکانی می‌رود که پدرش ناخدا محمدی در آنجا شهید شده است و ...

امین حیایی، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، الهه حصاری و هادی ساعی در فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ریسمانی نزدیک‌تر از رگ» به کارگردانی «مسعود اطیابی»، دوشنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جورج شلهوب، منی کریم، محمد علاءالدین و ان ماری سلامه آمده است: مردی لبنانی به نام ابوهانی به همراه همسر و دو فرزندش علی و سلما در مزرعه خود در مرز سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کند.

یک روز دختر و پسرش برای بازی از مزرعه بیرون می‌روند.

علی از خواهرش جدا شده و وارد منطقه نظامی صهیونیست‌ها می‌شود تا از قفسه کبوتر‌ها چند جوجه بردارد.

در راه و به صورت کاملا اتفاقی او شاهد یک عملیات مخفیانه می‌شود که توسط صهیونیست‌ها در حال اجراست.

صهیونیست‌ها او را دیده و درصدد تعقیبش برمی آیند.

علی به گندم زار پدرش پناه می‌برد و خود را پنهان می‌کند. صهیونیست‌ها که قادر به یافتن او نیستند مزرعه را به آتـش می‌کشند. تلاش‌های ابوهانی و همسرش مانع آنها نمی‌شود. سلما از خشم سنگی برداشته و ...

فیلم سینمایی «گذرگاه» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، سه شنبه ۱۸ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم روایت یک رزمنده به نام ناصر است که حلقه ازدواجش را به عاطفه که تازه به عقد او در آمده می‌دهد و به همراه سه تن از همرزمانش (احمد- قاسم و محمد) برای عملیات گشت و شناسایی به جبهه اعزام می‌شود.

آنها برای انجام مأموریت به وسیله یک راهنمای محلی از راه مخفی ادامه مسیر می‌دهند، اما راهنمای محلی توسط عراقی‌ها کشته می‌شود و گروه مجبور می‌شود ...

خسرو ضیایی، عطاء اله سلیمانیان، محرم زینال‌زاده، اردلان شجاع‌کاوه و مهرداد خوشبخت در فیلم سینمایی «گذرگاه» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «وانتافه» به کارگردانی «محمدحسین امانی»، چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کاظم مرد زحمت کش و درستکاری است که روی وانت کار می‌کند.

او یک روز برای جابجایی مسافر همراه سه چمدان، مسافرش را گم می‌کند و مجبور به بردن چمدان‌ها به خانه خود می‌شود.

آن شب که خواستگاری دخترش است ، طی یک حادثه و برخورد چمدان‌ها به زمین سکه‌های طلا روی زمین ریخته و در هنگام جمع کردن سکه‌ها به یک باره یک سکه در فاضلاب می‌افتد که ...

مهران احمدی، امیر کربلایی‎زاده، سامان غنائمی، نفیسه روشن و افسانه چهره‎آزاد در فیلم تلویزیونی «وانتافه» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بیا از گذشته حرف بزنیم» به کارگردانی «حمید نعمت اله»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کاروانی زیارتی از تهران به مشهد می‌رود.

سه زن مسن در ابتدا همدیگر را نمی‌شناسند و در قطار در یک واگن با هم هستند. آنها در قطار با هم دوست می‌شوند و هر سه می‌گویند که شوهرشان مرده سپس هم اتاق شدنشان در هتل، سبب پیوند و دوستی بیشتر آنها شده و گردش در نقاط دیدنی مشهد مقدس، آنها را به سه یار جدا نشدنی تبدیل می‌کند.

آنها در این سفر از خاطرات گذشته با هم حرف می‌زنند و با هم عکس می‌گیرند.

برای خانم محمدی در کاروان خواستگار پیدا می‌شود و او هم واقعیت را به دوستانش می‌گوید که دادخواست طلاق داده است و شوهرش نمرده است و برای این طلاق می‌خواهد بگیرد، چون شوهرش را در تلویزیون نشان می‌دهد و می‌فهمد ۴ سال جمعه‌ها به سد لتیان برای ماهیگیری می‌رفته و به او دروغ می‌گفته دو دوست دیگرش درصدد هستند که خانم محمدی را با شوهرش آشتی بدهند.

با همکاری دختر خانم محمدی، که جریان خواستگار مادرش را در مشهد به پدرمی گوید. پدرش راهی مشهد می‌شود و ...

ثریا قاسمی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا لاچینی و فریده سپاه منصور در فیلم تلویزیونی «بیا از گذشته حرف بزنیم» هنرنمایی کرده‌اند.