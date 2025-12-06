به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دور نیمه نهایی فوتبال جام اتحادیه امارات دیشب آغاز شد.

نتایج مسابقات به این شرح است:

مرحله رفت:

الجزیره ۰ - ۳ الوحده

در تیم الوحده رضا غندی پور مهاجم ایرانی تا دقیقه ۸۰ بازی کرد و سپس با مبین دهقان هافبک ایرانی تعویض شد. غندی پور در دقایق ۱۱ و ۴۱ زننده گل‌های اول و دوم تیمش بود. محمد قربانی مدافع ملی پوش ایرانی نیز به طور کامل بازی کرد و در دقیقه ۲۰ کارت زرد گرفت.

النصر ۰ - ۳ العین

در تیم النصر، مهدی قائدی مهاجم ایرانی تا پایان نیمه اول در میدان حضور داشت.