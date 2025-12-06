پخش زنده
امروز: -
فرماندار اردبیل از ایجاد دهکده گردشگری در شهر هیر خبر داد و گفت: مطالعات کارشناسی این طرح گردشگری در حال تدوین است تا روند اجرایی پروژه به زودی آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندرى در جلسه بررسی روند سرمایهگذاری در شهر هیر، با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در جهت ایجاد دهکده گردشگری هیر، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی این طرح گردشگری در حال تدوین است تا روند اجرایی پروژه به زودی آغاز شود. ما با جدیت تمام، پیگیر تأمین زمین مورد نیاز هستیم تا سرمایهگذار محترم با کمترین دغدغه، فعالیت خود را شروع کند.
وی با اشاره به پیوست فرهنگی این پروژه، تأکید کرد: این دهکده فراتر از جاذبه صرف گردشگری خواهد بود و این طرح با پیوست عمیق فرهنگی و تاریخی منطقه راهاندازی میشود تا هویت غنی هیر نیز همزمان با توسعه زیرساختها معرفی گردد.
فرماندار اردبیل با اعلام حمایت عملی و ویژه از سرمایهگذار، از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا با تسهیلگری حداکثری، زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح اولویتدار را فراهم آورند.
قلندری بیان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک هیر به عنوان یکی از ورودیهای مهم استان، راهاندازی این دهکده گردشگری نه تنها توسعه اقتصادی منطقه را به دنبال دارد، بلکه شاهد افزایش چشمگیر حضور گردشگران داخلی و خارجی خواهیم بود.