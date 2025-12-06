بیش از ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک معیشت در ۸ ماه نخست امسال به حساب ۱۶۷۸ خانوار تحت حمایت شهرستان رامسر واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان رامسر از پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد تومان کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش خود در هشت ماه نخست سال جاری خبر داد.

عباس معصومی گفت: هر ماه مبالغی به عنوان کمک معیشت به حساب ۱۶۷۸ خانوار (۲۸۹۰ نفر) تحت حمایت این نهاد در شهرستان واریز می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، جمعاً ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب سرپرستان این خانوارها واریز شده که میزان آن بر اساس تعداد اعضای خانواده متغیر است.

معصومی در ادامه به آمار مددجویان اشاره کرد و گفت: از مجموع افراد تحت پوشش، ۱۶۲۸ نفر سالمند و ۸۹۰ نفر زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین خانواده‌های تحت حمایت عمدتاً شامل زنان سرپرست خانوار، سالمندان، بیماران و نیازمندان دهک‌های پایین جامعه می‌شوند.

رئیس کمیته امداد رامسر تأکید کرد: این نهاد افزون بر کمک‌های نقدی، با ارائه خدمات فرهنگی، آموزش مهارت‌های رایگان، وام اشتغال، کاریابی، کمک‌های تشویقی ازدواج و ساخت مسکن برای مددجویان واجد شرایط، زمینه خوداتکایی و خودکفایی آنان را فراهم می‌کند.