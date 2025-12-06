پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد از آغاز اقدامات اضطراری برای حفاظت از گورستان تاریخی منسوب به دوره اشکانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، واحد جولایی با اشاره به انتشار تصاویر حفاریهای غیرمجاز در این گورستان گفت: بلافاصله پس از مشاهده این تصاویر، اداره میراثفرهنگی مهاباد موضوع را در دستور کار قرار داد و با هماهنگی نیروهای انتظامی، محدوده به سرعت تحت حفاظت قرار گرفت.
وی افزود: روز بعد یگان حفاظت میراثفرهنگی شهرستان با حضور در محل، بررسیهای میدانی انجام داد و گزارش اولیه فنی به ادارهکل میراثفرهنگی استان ارسال شد.
در ادامه، بازدید مشترکی با حضور کارشناسان، نیروهای یگان حفاظت، بخشداری، دهیاری، شورای روستا و جمعی از جامعه محلی انجام شد و اقدامات فوری برای جلوگیری از تخریب بیشتر صورت گرفت.
جولایی تصریح کرد: در مرحله نخست، گودالها و حفاریهای ایجاد شده توسط سودجویان پوشانده شد تا زمان تأمین اعتبار برای ساماندهی و حفاظت نهایی محوطه فراهم شود. این محوطه پیشتر شناسایی نشده و در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود؛ بارندگیهای اخیر موجب نمایان شدن برخی خمرهها شده که توجه حفاران غیرمجاز را جلب کرده است.
وی در پایان از رسانهها و کاربران فضای مجازی خواست در مواجهه با آثار تاریخی مشکوک، ابتدا موضوع را از طریق مراجع رسمی اطلاع دهند تا اقدامات حفاظتی بدون فرصت سوءاستفاده متخلفان انجام شود.